Университет Уганды выдал студентам тысячу фальшивых дипломов

Университет Busoga в Уганде выдал студентам из Южного Судана около тысячи липовых дипломов. Как сообщает allafrica.com, вуз таким образом заработал около миллиона долларов.

Фото: Fotodom.ru/Image Source Premium

Студенты оказались высокопоставленными чиновниками и военнослужащами Южного Судана, которым дипломы были нужны, чтобы сохранить должность. Данная ситуация привела к напряжению дипломатических отношений с Южным Суданом, посольство которого также вовлечено в скандал.

Студенты посещали университет всего два месяца, за каждый семестр учащиеся платили по тысяче долларов, в то время как средняя цена за семестр обучения — 300 долларов.

После того, как атташе по образованию Южного Судана запросил у университета документы об успеваемости студентов, а также их курсовые, дипломные работы и квитанции об оплате учёбы, афера раскрылась.

В отношении учащихся, получивших поддельные дипломы, будут предприняты дисциплинарные меры.

Отметим, в России одним из самых распространенных способов незаконного получения диплома об образовании является покупка поддельного сертификата. Сейчас, даже несмотря на все усилия правоохранительных органов, торговля фальшивыми "корочками" — процветающий, это весьма доходный бизнес. Объявления об этой сомнительной услуге можно встретить и в переходе метро, и в Интернете.

"Периодически приходит из органов и госслужб просьба проверить какого-то человека, получал ли он диплом. Подделки у нас бывают редко. За последние три года у меня было два-три случая. Сейчас более высокий риск разоблачения. Чем это грозит, понятно. Эта практика была распространена в 90-е годы, а сейчас уже нет смысла. Особенно сказанное касается дипломов престижных университетов. Чаще всего такие дипломы могут вызвать подозрение. Это уходящая практика, но она не исчезнет. Как массовое явление она сходит на нет", — рассказал ранее Pravda.Ru ректор Московского государственного гуманитарного университета (МГГУ) им. М. А. Шолохова Владимир Дмитриевич Нечаев.

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