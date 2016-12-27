Убийство медведя в Якутии будет тщательно расследовано

Интернет взбудоражил размещенный на YouTube видеоролик, на котором было запечатлено убийство бурого медведя в Якутии рабочими-вахтовиками при помощи тяжелых грузовых автомобилей "Урал".

На кадрах записи машины намеренно переезжают животное. Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей.

"Следственные органы СКР по Республике Саха (Якутия) начали процессуальную проверку по факту размещения в СМИ видеоролика со сценами жестокого обращения с животным", - говорится в пресс-релизе СУ СК России по Республике Саха (Якутия), полученном Pravda.Ru.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) начато проведение процессуальной проверки на наличие в действиях данных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).Следственные органы устанавливают личности мужчин,а также другие обстоятельства и причины произошедшего.

Якутская полиция установила, что на видео с жестокой расправой над медведем запечатлены местные жители. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку проводят региональное управление Следственного комитета и министерство охраны природы республики.

Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что ведомство будет добиваться самого серьёзного наказания для вахтовиков в Якутии, убивших бурого медведя.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он пообещал обратиться в Генпрокуратуру по факту жестокого обращения с животными и потребовал уголовного срока для убивших медведя.

В России надо ужесточить законодательство для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животных содержат в ужасных условиях, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Госсовета по вопросам экологического развития страны.

"Ужесточения, на мой взгляд, требует законодательство в отношении различных передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях, а также в отношении граждан, которые используют животных для зарабатывания денег: фотографирование с ними туристов и так далее", — сказал Иванов на заседании Госсовета.

По его мнению, нельзя делить братьев меньших на диких и домашних, а нужно выстраивать действенную систему по недопущению того, чтобы люди выбрасывали питомцев на улицу, как надоевшую игрушку.

"Причем выбрасывают не только собак и кошек. Иногда вот наши СМИ в последнее время часто дают сообщения о так называемых бесхозных медведях, тиграх и даже крокодилах. Разумеется, конечно, поддерживать и сеть приютов и центров передержки животных", — отметил Иванов.

Статья 245 УК "Жестокое обращение с животными" предусматривает до двух лет лишения свободы. Зоозащитники требуют ужесточить эту статью уголовного кодекса. Массовые пикеты в поддержку этой идеи прошли в разных городах России после огласки истории с жестокими убийствами домашних животных в Хабаровске. По данным следствия, летом этого года две 17-летние девушки убили не менее 15 собак, кошек и голубей.

О том, как должен измениться закон, чтобы животные действительно были защищены от живодеров, Pravda.Ru рассказала народная артистка России, президент Российской лиги защиты животных Роксана Бабаян:

- Самое главное, что закон должны писать профессионалы, и это то, что я всегда говорю. Для того, чтобы закон работал, должны быть службы, должны быть целые отработанные системы. Просто один закон, пусть даже самый хороший, не будет работать. Потому что, нет служб-исполнителей этого закона.

Не менее важно воспитание детей. Сегодня у нас на экранах и в компьютерах - одни страшилки, жестокость у многих уже в головах. И это страшно.

Потому что, самая тонкая и самая пограничная линия социальная - это природа, животные, старики, дети. Старики и дети, природа, животные. Одна и та же пограничная линия, самая острая, и самая нуждающаяся в опеке и жестком исполнении закона. Это психология человека.

Человек - это тот, который не может пройти мимо брошенного животного, не обязательного его брать домой, но сострадать, и понимать что с этим делать. Он абсолютно 100% будет также относиться к ребенку, как и к животному. Он не будет гадить в саду, не будет поджигать лес. Это культура, которая, к сожалению, у нас на очень низком уровне.