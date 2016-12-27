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Источник Правда.Ру

Убийство медведя в Якутии будет тщательно расследовано

Общество

Интернет взбудоражил размещенный на YouTube видеоролик, на котором было запечатлено убийство бурого медведя в Якутии рабочими-вахтовиками при помощи тяжелых грузовых автомобилей "Урал".

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На кадрах записи машины намеренно переезжают животное. Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей.

"Следственные органы СКР по Республике Саха (Якутия) начали процессуальную проверку по факту размещения в СМИ видеоролика со сценами жестокого обращения с животным", - говорится в пресс-релизе СУ СК России по Республике Саха (Якутия), полученном Pravda.Ru.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) начато проведение процессуальной проверки на наличие в действиях данных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).Следственные органы устанавливают личности мужчин,а также другие обстоятельства и причины произошедшего. 

Якутская полиция установила, что на видео с жестокой расправой над медведем запечатлены местные жители. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку проводят региональное управление Следственного комитета и министерство охраны природы республики.

Глава Минприроды Сергей Донской заявил, что ведомство будет добиваться самого серьёзного наказания для вахтовиков в Якутии, убивших бурого медведя.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он пообещал обратиться в Генпрокуратуру по факту жестокого обращения с животными и потребовал уголовного срока для убивших медведя.

В России надо ужесточить законодательство для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животных содержат в ужасных условиях, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Госсовета по вопросам экологического развития страны.

"Ужесточения, на мой взгляд, требует законодательство в отношении различных передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях, а также в отношении граждан, которые используют животных для зарабатывания денег: фотографирование с ними туристов и так далее", — сказал Иванов на заседании Госсовета.

По его мнению, нельзя делить братьев меньших на диких и домашних, а нужно выстраивать действенную систему по недопущению того, чтобы люди выбрасывали питомцев на улицу, как надоевшую игрушку.

"Причем выбрасывают не только собак и кошек. Иногда вот наши СМИ в последнее время часто дают сообщения о так называемых бесхозных медведях, тиграх и даже крокодилах. Разумеется, конечно, поддерживать и сеть приютов и центров передержки животных", — отметил Иванов.

Статья 245 УК "Жестокое обращение с животными" предусматривает до двух лет лишения свободы. Зоозащитники требуют ужесточить эту статью уголовного кодекса. Массовые пикеты в поддержку этой идеи прошли в разных городах России после огласки истории с жестокими убийствами домашних животных в Хабаровске. По данным следствия, летом этого года две 17-летние девушки убили не менее 15 собак, кошек и голубей.

О том, как должен измениться закон, чтобы животные действительно были защищены от живодеров, Pravda.Ru рассказала народная артистка России, президент Российской лиги защиты животных Роксана Бабаян:

- Самое главное, что закон должны писать профессионалы, и это то, что я всегда говорю. Для того, чтобы закон работал, должны быть службы, должны быть целые отработанные системы. Просто один закон, пусть даже самый хороший, не будет работать. Потому что, нет служб-исполнителей этого закона.

Не менее важно воспитание детей. Сегодня у нас на экранах и в компьютерах - одни страшилки, жестокость у многих уже в головах.  И это страшно.

Потому что, самая тонкая и самая пограничная линия социальная - это природа, животные, старики, дети. Старики и дети, природа, животные. Одна и та же пограничная линия, самая острая, и самая нуждающаяся в опеке и жестком исполнении закона. Это психология человека.

Человек - это тот, который не может пройти мимо брошенного животного, не обязательного его брать домой, но сострадать, и понимать что с этим делать. Он абсолютно 100% будет также относиться  к ребенку, как и к животному. Он не будет гадить в саду, не будет поджигать лес. Это культура, которая, к сожалению, у нас на очень низком уровне.


Белых медведей убьёт жадность
Темы Якутия медведь жестокое обращение с животными
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