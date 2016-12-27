Павел Глоба: прогноз на 2017-й год — прямой эфир Pravda.Ru

Исполнился ли прогноз данный Павлом Глобой на 2016 год? Каковы тенденции наступающего 2017 года? Исполнится ли прогноз агентства Bloomberg о том, что будет «Ялтинское соглашение» номер два? Что ждет каждый из 12 знаков зодиака? 2017 год - это год столетия Февральской и Октябрьской революций. Были ли они предсказаны астрологами? Как часто повторяются такие события? Или они не имеют периодичности? Почему в конце года на Россию обрушились особо серьезные испытания? Об этом в прямом эфире Pravda.Ru - астролог Павел Глоба. Ведет передачу Любовь Степушова.

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