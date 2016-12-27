Рейтинг безопасности самолетов? Его просто не может быть

Издание BusinessWeek в 2009 году составило рейтинг самых опасных самолетов. Используя данные страхового консультанта Ascend, эксперты пришли к выводу, что самым опасным пассажирским самолетом по числу аварий является Boeing 737 JT8D.

Фото: АР

Второе место в рейтинге занял самолет "Ил-76", который чаще всего эксплуатируется авиакомпаниями стран бывшего Советского Союза. "Ту-154", выполняющий рейсы по внутренним и международным линиям, также, по мнению экспертов, является одним из самых опасных. Четвертым стал Airbus A310.

Отметим, самолеты марки Boeing 737 сейчас считаются одними из самых безопасных в мире. Они являются самыми популярными и массовыми авиалайнерами в мире пассажирских авиаперевозок. Многие эксперты уверены, что делать такие выводы из количества аварий не совсем объективно, то же самое можно сказать и про остальные самолеты.

Насколько данные подобных рейтингов верны, Pravda.Ru рассказал президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун.

— Я не вижу объективных оценок, которые позволили бы делать такие заключения. Это вообще не очень правильно - вводить некие оценочные характеристики таким объектам, как воздушные суда, не имея при этом достаточных аргументов. Это просто будоражит общественность. Так нельзя. Самолеты, которые сегодня в эксплуатации, отвечают определенным сертификационным требованиям, проходят необходимые проверки.

Поэтому говорить о безопасности самолета, исходя из количества авиационных происшествий, по меньшей мере, несерьезно. Если мы говорим о технических претензиях к самолету, необходимо понимать, в чем причина аварий. Должны быть подготовлены серьезные аналитические материалы, и только после этого можно делать какие-то заявления.

Настораживает то, что в такие периоды, когда происходит серьезное авиационное происшествие, делается такой вброс. У нас достаточно много 737-х эксплуатируется российскими авиакомпаниями. Так можно сделать выводы, что опасный самолет и Superjet 100, потому что из-за технических требований было принято решение о приостановке эксплуатации нескольких бортов. Что теперь - мы будем говорить, что все эти самолеты не соответствуют чему-то? Это неправильный подход.

Еще раз напомню, самолет не бывает старым или новым. Самолет должен соответствовать требованиям летной годности. И для этого проводятся на нем определенные работы, осуществляется его модернизация. Да, может быть, самолет старого производства, ему лет под сорок, но ведь он прошел ряд модификаций, проведены его ремонты, на нем поменяно оборудование. Поэтому говорить, что этот самолет сорокалетней давности летает и сегодня, просто несерьезно. Это уже другой самолет.

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