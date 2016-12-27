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Источник Правда.Ру

Дебоширов в самолетах будут усмирять электрошокерами

Общество

Крупнейшая южнокорейская авиакомпания Korean Air Lines Co разрешила и даже рекомендовала своим сотрудникам, использовать на борту во время полёта электрошокеры для самообороны.

Дебоширов в самолетах будут усмирять электрошокерами

Как сообщает Лайф, речь идёт о тех случаях, когда кто-то из пассажиров ведёт себя неадекватно и начинает дебоширить.

"Бортпроводники могут не бояться применять физическое воздействие на тех буйных пассажиров, которые лезут в драку или пытаются повредить салон борта", — сообщается в рекомендации сотрудникам.

Меры были введены после недавнего случая, когда на борту самолета мужчина начал приставать к членам экипажа, успокоить дебошира удалось лишь усилиями всех пассажиров.

Отметим, о случаях дебоша на борту самолета стали все чаще сообщать в СМИ. Ранее из-да пьяного пассажира пришлось отложить рейс "Москва-Дубай". Мужчина стал угрожать взорвать самолет и пытался прорваться в кабину пилота. На борт вызвали сотрудников спецслужб, которые осмотрели салон и не нашли взрывчатки. 29-летнего дебошира забрали в отдел полиции, после чего самолет взлетел. Мужчина получил 10 суток за хулиганство.

Ранее депутат Госдумы, бывший директор ФСБ Николай Ковалёв, выступил с предложением установить наблюдение за пассажирами в самолете, а картинку транслировать на землю в режиме онлайн. Он выступил с идеей оборудовать самолеты системами видеофиксации. Как пишет ТАСС, Boeing и Airbus ответили на обращение. Обе компании готовы к сотрудничеству в этом вопросе.

В России также разработают правила поведения авиапассажиров на борту самолетов. Тех, кто совершит правонарушения на борту и в аэропорту в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поставят на учет в наркологических диспансерах и правоохранительных органах.

Такие люди также попадут в "черные списки" авиакомпаний. К ним будет особое отношение, гражданам могут продавать билеты по спецтарифу и обязать оплачивать билеты пострадавшим от их действий попутчикам. Бортпроводникам разрешат применять силу в отношении хулиганов.

Еще одним нововведением может стать создание специальной структуры, которая будет обеспечивать безопасность во время полета. Есть и второй вариант. Эти функции могут отдать Росгвардии.

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