В США изобрели новые карательные IT-инструменты

Немногим больше двух месяцев осталось до того дня, когда спецслужбы США получат "законное" право на взлом любого компьютера в любой точке мира. 1 декабря американский конгресс должен одобрить (или отклонить, что вряд ли) поправки к так называемому "Правилу 41", позволяющему судьям федерального магистрата выдавать ордера на обыски и выемки.

Сейчас существуют определенные ограничения: ордер можно получить только от судьи, в юрисдикции которого находится та или иная территория, где планируется провести операцию, за исключением "особых случаев". Если поправки будут приняты, то правительство сможет получить ордер на обыск и получение данных с компьютера, находящегося под иной юрисдикцией и даже на территории других государств.

По данным экспертов, это может затронуть любого гражданина в любой точке мира, особенно если пользователь прибегает к помощи Tor, VPN и других средств для анонимности. С 1 декабря 2016 года спецслужбы смогут их взломать только для того, чтобы ответить на вопрос: "А почему ты шифруешься?"

Чем это грозит и можно ли таким действиям спецслужб противостоять? На этот вопрос Pravda.Ru попросила ответить доктора юридических наук, главу юридической фирмы "Интернет и право" Антона Серго.

"Учитывая, что эта инициатива американская, можно говорить о том, что россиянам это в чистом виде ничем не грозит. С формальной точки зрения, эта норма довольно спорная. Если пользователь анонимен, то нет лица, чьи права будут нарушены в случае взлома компьютера спецслужбами. Поэтому здесь надо искать правовую логику", — сказал Правде.Ру Антон Серго.

Россиян же эта норма напрямую никак не затрагивает, кроме тех случаев, когда кто-то из них попадает под внимание американских спецслужб. Тогда, соответственно, он уже может быть задержан на американской земле или какой-то нейтральной территории по требованию США.

Практика показывает, что спецслужбы всего мира, и Америки, и России, так или иначе осуществляют мониторинг информации, которая бродит в сети. "Здесь, в данном случае, всего лишь создается механизм легализации этой мониторинговой деятельности, чтобы ее можно было использовать в целях борьбы с преступностью. А сейчас это осуществляется в рамках оперативной информации, что не несет правового значения и, естественно, как довод в судах не используется", — отметил в интервью Правде.Ру Антон Серго.

"В принципе, как в России, так и в Америке правоохранительные органы не могут получить доступ к почтовой, телеграфной и иной корреспонденции без соответствующей санкции суда. Иначе говоря, в любом случае этот вопрос решается в судебном порядке, и принятие поправок принципиально ничего не изменит", — сказал Pravda.Ru Антон Серго.

Трудно сказать, зачем принимается это решение в США. Вероятно, сейчас американской системе понадобились более простые, более быстрые инструменты для получения доступа к нужной информации. "Вероятно, ранее эта процедура занимала значительное время, а ценность информации теряется очень быстро, через какие-то день, два или неделю, а может быть, даже через час она окажется уже неактуальной, хотя могла бы предотвратить, к примеру, террористическую угрозу", — сказал Правде.Ру эксперт.

Вполне возможно, что кто-то из российских правоохранителей может и позавидовать американским коллегам в плане ускоренного получения прав доступа к необходимым источникам информации. Кто-то из правозащитников, напротив, будет возмущен этим. Но в целом это никак не повлияет на американскую систему.

"Если говорить о российской практике, то, как я уже сказал, у нас тоже существует аналогичная система свободного доступа к информации, переписке, почте при наличии санкции суда. Не думаю, что у нас возникнет необходимость в создании механизма экстренного доступа к необходимым данным. Скорее надо говорить о том, чтобы суды давали соответствующие разрешения максимально быстро, но это уже вопрос взаимодействия правоохранительных органов с судебными инстанциями", — сказал Антон Серго в беседе с Pravda.Ru.

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