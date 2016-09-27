Невостребованные профессии: Каждый третий молодой специалист - безработный

Член комиссии общественной палаты РФ Елена Шапкина на пленарном заседании предложила создать в министерстве образования и науки комиссию по снижению уровня безработицы среди выпускников вузов.

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"Число безработных выпускников является очень четким показателем несоответствия системы высшего образования потребностям экономики", — цитирует Шапкину РИА Новости.

По ее словам, почти каждый третий выпускник не может найти себе применение, а значит, возникает вопрос об эффективности расходования бюджетных средств.

Елена Шапкина предлагает создать в Минобрнауки комиссию по снижению безработицы среди выпускников и отметила, что в ОП РФ подготовят "все необходимые документы для обращения".

"Ключевые потребности на рынке труда по стране: 20% от общих потребностей экономики — это строительные специальности, 13% — обрабатывающих производство, 12% — услуги населению", — сказала Шапкина.

Самыми невостребованными, по ее данным, оказались экономисты, юристы, инженеры, переводчики и режиссеры.

Ранее заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко предостерегла будущих абитуриентов от выбора профессии бухгалтера. Соответствующее заявление она сделала в ходе Московского финансового форума.

Как рассказала Нестеренко, мир все быстрее переходит на высокие технологии, на электронный документооборот, и в скором времени профессия бухгалтера полностью покинет рынок труда. "Роботы будут на подхвате и тоже заменят счетоводов", — добавила она.

Содержание бухгалтеров в госсекторе составляет 1 триллион рублей в год. А число госслужащих, отвечающих за бумажное финансовое обеспечение, превышает 1,1 миллиона человек. В связи с этим, в целях оптимизации расходов, в министерстве предлагают сократить общий штат сотрудников до 600 тысяч.

Выступая на форуме, Татьяна Нестеренко также призвала "полностью отказаться от бумажных документов, а при электронных — минимизировать, фактически запретить ручной ввод в эти документы данных с клавиатуры".

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