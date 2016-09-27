В России резко упал уровень подростковой преступности

Вице-премьер правительства Ольга Голодец в ходе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав сообщила, что численность несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в России снижается почти на 10% в год.

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"У нас за последние пять лет численность несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, сократилась почти на 100 тысяч человек — это хорошие темпы — с 250 тысяч до 152 тысяч", — цитирует РИА Новости Ольгу Голодец.

По словам вице-премьера, добиться такого результата смогли благодаря тому, что акценты в работе перенесены на профилактику правонарушений, помощь подросткам до того, как они совершат преступление.

Ольга Голодец также сообщила, что численность несовершеннолетних, совершивших преступление в 2015 году, по сравнению с 2010 сократилась почти на четверть — с 72 тысяч человек до 55 тысяч человек. За первое полугодие 2016 года этот показатель также снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 9% — до 25 тысяч.

"Удельный вес подростковой преступности в общей структуре преступности снизился до 4,1%. Доля ранее судимых подростков в общем числе несовершеннолетних все-таки остается довольно высокой и составляет 8-10%", — добавила вице-премьер. Голодец отметила, что закон о службе медиации, когда есть возможность влиять на ситуацию до того, как вмешиваются силовые структуры охватил все регионы страны неравномерно. "Есть регионы, где около 80% школ охвачены работой таких служб. Например, Ставропольский край, Омская и Тюменская области. Но есть субъекты, которые сильно отстают", — сказала вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Замначальника отдела деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве майор полиции Дмитрий Сергийчук рассказал Правде.Ру, что полиция постоянно нацелена на профилактику совершения противоправных деяний.

"Основная наша задача в начале учебного года — обезопасить детей, разъяснить им порядок безопасного поведения. Мы проводим с детьми образовательно-правовые дни, направленные на разъяснение основ права, Уголовного и Административного кодекса. Объясняем им порядок действий в различных сложных ситуациях, меры ответственности и реагирования на совершение правонарушений, чтобы не допустить вовлечения подростков и детей во всякого рода нежелательную активность", — рассказа майор.

По словам Дмитрия Сергийчука, важно не допустить попадание подростка под влияние негативной компании, которая может впоследствии сломать ему судьбу.

"В каждом конкретном случае нужно подходить к ребенку и к его судьбе индивидуально. Поэтому главное — вовремя провести профилактическую работу. Для этого мы очень тесно взаимодействуем с учительскими коллективами и комиссией по делам несовершеннолетних. Это орган районного уровня, он координирует работу всех субъектов профилактики, которые занимаются безнадзорностью несовершеннолетних, профилактикой правонарушений. Совместно, коллегиально мы стараемся именно предотвратить совершение подростками тех или иных правонарушений", — рассказал Правде.Ру майор полиции.

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