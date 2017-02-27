Армия Болгарии ждет повышения зарплат с 2009 года

Армия Болгарии просто выживает, заявил вице-премьер и министр обороны Болгарии Стефан Янев.

Фото: АР

НОВА ТВ сообщает, что технический министр обороны Болгарии посетил авиабазы ВВС Болгарии: "Граф Игнатиево" и 61-ю механизированную бригаду в Карлове. В итоге пришлось констатировать печальный факт: в болгарской армии наблюдается острая нехватка профессионалов и нового обмундирования и снаряжения, эксплуатируется устаревшая техника.

Ранее некоторые источники сообщали, что заработная плата в вооруженных силах Болгарии заморожена с осени 2009 года. Зарплаты военнослужащих не только низкие, но также отсутствуют компенсации. Дело в том, что многие вынуждены снимать жилье, а "бонусы" не предусмотрены.

Также появилась информация о том, что около 500 врачей каждый год покидают Болгарию — и молодые врачи, и опытные специалисты. Дело в том, что все они получают небольшие зарплаты, не отвечающие инвестициям, которые они вложили в себя. Кроме того, молодым врачам сложно найти в стране работу, вот они и уезжают — многие, к примеру, в Германию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что военная реформа в Болгарии под стандарты НАТО грозит стране полной потерей суверенитета. В рядах военнослужащих зреет недовольство. Последней каплей стало решение властей привлечь польских летчиков в ряды ВВС взамен собственных. После такого решения глава военной авиации Болгарии генерал Румен Радев тут же подал в отставку, посчитав такой шаг откровенной оккупацией. Однако в Брюсселе предпочитают называть отказ от собственных армий "союзнической взаимопомощью".

"Для меня, как генерала болгарской армии и главы военной авиации, эта идея еще более унизительна, чем Нёйиский договор 1919 года (в соответствии с которым Болгария, являвшаяся союзником Германии в Первой мировой войне, утратила около 10 процентов своей территории, была вынуждена платить репарацию и обладала ограниченными вооруженными силами — РГ)", — заявил тогда генерал Радев.

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