"Левада": Суеверят все, верят многие, постятся только 2%

Великий пост начинается 27 февраля. Готовы ли граждане придерживаться его требований, отказавшись от развлечений и изменив свой рацион, выяснили социологи "Левада-центра".

Фото: AP

Судя по результатам опроса, Большинство россиян (73 процента) не собираются менять режим питания во время Великого поста. Полностью соблюдать пост в течение семи недель готовы только 2% респондентов. Последнюю неделю говеть будут 4%, а частично поститься (не есть мяса и не употреблять алкоголь) — 18%.

Ограничить на время поста употребление спиртных напитков готовы 30 процентов россиян, сократить потребление развлекательной информации — 19 процентов, отказаться от занятий сексом готовы 15 процентов респондентов.

При этом охотнее остальных категорий населения готовы соблюдать пост женщины и респонденты старше 55 лет. А мужчины, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и респонденты с высоким потребительским статусом чаще сохраняют обычный режим питания в период поста.

Православная самоидентификация, как правило, существенно не влияет на решение соблюдать пост, отмечают социологи. Большинство респондентов, причисляющих себя к православным, также не говеют.

При этом масленичные традиции нашли большую поддержку у населения. Социологи выяснили, что блины пекли 69% респондентов и почти каждый второй (41%) ходил в гости или сам принимал гостей. Совсем не отмечали Масленицу только 13% опрошенных.

Напомним, Великий пост у православных христиан начался 27 февраля и продлится до 15 апреля. Завершится пост с началом Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля. Кстати, в этот же день отмечать Воскресенье Христово будут и католики.

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