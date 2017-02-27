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Источник Правда.Ру

Гражданских активистов и бизнес обучат взаимовыгодному сотрудничеству

Общество

В понедельник в Ярославле начал работу первый в этом году форум активных граждан "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ. Участие в нем примут тысяча активистов и представителей некоммерческих организаций из регионов, входящих в Центральный федеральный округ.

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Первый день работы форума будет посвящен обучению представителей бизнеса и некоммерческих организаций взаимовыгодному партнерству. Вообще, организаторы отмечают, что обучение не только активистов, но и представителей власти, бизнеса, СМИ станет важной особенностью форумов в этом году. Для этого на форум приглашены 70 наставников.

Отдельная площадка на форуме в Ярославле будет посвящена деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. По словам члена ОП РФ Елены Тополевой-Солдуновой, до конца года несколько сотен подобных НКО могут получить статус исполнителя общественно полезных услуг.

"Предполагается, что такие организации будут получать поддержку в виде субсидий на оказание общественно полезных услуг, причем долгосрочного характера, на два и более года, а также имущественную поддержку на длительный срок. На мой взгляд, это будет для них огромным преимуществом, потому что одна из основных проблем НКО — экономическая неустойчивость их существования. Как правило, они могут планировать свою деятельность только на год — на такой срок обычно выдаются субсидии и гранты. Год очень быстро пролетает", — отметила Елена Тополева-Солдунова.

Генеральный директор фонда "Перспектива" Александр Свинин рассказал о других дискуссионных площадках форума. Особо он отметил площадку по волонтерству, напомнив о поручении президента Общественной палате и Агентству стратегических инициатив представить предложения по снижению барьеров к участию в волонтерской деятельности.

"Еще одна важная площадка — по экологии. Всем известно, что у нас проходит Год экологии, и, конечно, роль НКО в мониторинге ситуации в регионах очень важна. Сегодня мы услышим, какие проблемы есть у экологических НКО Центрального федерального округа, представители власти смогут ответить на их вопросы. Возможно, непосредственно на форуме они найдут решение этих проблем", — цитирует Александра Свинина сайт Общественной палаты.

Во второй день работы форума, 28 февраля, эксперты расскажут представителям НКО, как вовлекать местные сообщества в решение городских проблем, как искать финансирование и эффективно его распределять, как продвигать себя в интернете. Представителям органов власти расскажут о преимуществах сотрудничества с НКО, его принципах и форматах. Как и в предыдущие годы, в 2017 году форумы "Сообщество" пройдут во всех федеральных округах.

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