Киев арестовал имущество в Крыму

Украинские суды наложили арест на имущество в Крыму на общую сумму в 340 миллионов гривен — это около 720 миллионов рублей, передают "Украинские новости".

Фото: Fotodom. ru/DP

Глава так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов заявил, что арест наложен по ходатайствам следователей, согласованным прокурорами. В частности, под арест попали санатории, земельные участки и другие объекты недвижимости. В планах взыскать имущество стоимостью более 10 миллионов гривен — около 21 миллиона рублей.

По задумке Мамедова "незаконно" национализированное имущество полуострова будет возвращено с помощью украинских судов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крым подготовил проект резолюции ООН о нарушениях прав человека в республике в период, когда полуостров был частью Украины. Об этом сообщил РИА "Новости" член крымского правительства Заур Смирнов.

Что Крым может предъявить Украине, рассказал Pravda. Ru профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин.

Каковы юридические перспективы данной резолюции?

Не нужно оставлять без внимания те правонарушения, которые были совершены в части несоблюдения прав и свобод человека, но, к сожалению, делать какие-либо заявления на международном уровне, все-таки прерогатива суверенного государства. В данном случае только РФ может делать какие-либо заявления на этот счет от лица России и всего многонационального народа. К сожалению, субъекты федерации не обладают надлежащей международной правосубъектностью, чтобы делать какие-либо значимые юридические шаги, в том числе, и в международных организациях, таких, как ООН. В данном случае, возможно, речь идет о том, чтобы привлечь внимание международной общественности к событиям, связанным с нарушениями международного права в период, когда эта территория находилась под мягкой аннексией со стороны Украины. Но юридических перспектив в таком формате я бы не усматривал, все-таки не хватает той международной правосубъектности, которая требуется для полноправного общения на международном уровне.

Замминистра юстиции Украины Наталья Севастьянова сообщила, что ведомство собирается потребовать арестов имущества России за рубежом в качестве "компенсации" за Крым. Замминистра уточнила, что прежде чем выбрать форму компенсации, необходимо дождаться положительного решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску Украины. "Инструмент по аресту имущества за границей очень эффективный. Я уверена, что мы его будем использовать, чтобы выполнить это решение", — заявила Севастьянова. Юрист прокомментировал "Правде.Ру" данную информацию.

Напомним, что в Генеральной прокуратуре Украины подозревали главу российского Минобороны России Сергея Шойгу, советника президента Сергея Глазьева и еще 16 российских чиновников (среди них два замминистра и несколько именитых генералов) в том, что они реализуют "план по изменению территории Украины". В связи с этим прокуратура собиралась объявить их в государственный и международный розыск, конфисковав имущество упомянутых лиц на Украине.

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