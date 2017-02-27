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Источник Правда.Ру

На Украине появились люди неопределенного пола

Общество

Власти Украины официально ввели понятие "человек неопределенного пола". Местный журналист Орест Сохар обратил внимание на официальной документ обнаружил Министерства здравоохранения Украины.

На Украине появились люди неопределенного пола
acclmu.org.ua

"В рамках внедрения семейной медицины Министерство здравоохранения согласовывает сейчас Декларацию о выборе врача по оказанию первичной помощи. Так вот, в графе "Пол" три позиции: М / Ж / Н. То есть — НЕТ. Трансгендеров у нас единицы на всю страну, зато в медицине невероятное количество других проблем, но Минздрав определил свои приоритеты", — написал журналист в соцсети.

Отмечается, что документ одобрен временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун.

"Если мы так и дальше пойдем черпать "мировые ценности", то скоро запретим называть родителей папой и мамой, потому что в гомосексуальных парах нет мам и пап", — также отметил журналист.

"Правда.Ру" сообщала, что в Великобритании врачей попросили не называть беременных женщин будущими мамами, дабы не нанести психологическую травму трансгендерам. Вместо этого рекомендуется использовать термин "беременные люди".

Британская медицинская ассоциация выпустила для своих членов удивительный документ на 14 страницах под названием "Руководстве по эффективной коммуникации". В нем говорится, что "подавляющее число людей, которые смогли забеременеть или родить ребенка, идентифицируют себя как женщины".

Однако, по мнению представителей британского медсообщества, есть трансгендеры, которые также могут забеременеть. Издание приводит в пример случай с 20-летним беременным трансгендером Хайденом Кроссом (Hayden Cross), который юридически является мужчиной, принимает гормонозаместительную терапию, однако еще не сделал операцию по смене пола.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию: одни полностью ее поддержали, другие назвали ее "антинаучной". По мнению критиков, данное предложение "оскорбительно и опасно", так как каждый врач знает, что рожать могут только женщины.

 

 

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