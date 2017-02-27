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Источник Правда.Ру

Социологи поражают: Только на мове говорят лишь 5% украинцев

Общество

Исследовательский холдинг "Ромир" провел в конце 2016 года социологическое исследование, желая выяснить, как жители оценивают отношения двух стран на данный момент. В России в исследовании приняла участие тысяча человек в возрасте от 18 до 60 лет. На Украине — 500 человек той же возрастной категории.

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Фото: AP

В результате оказалось, что среди объединяющих граждан России и Украины факторов лидируют родственные связи и общее советское прошлое. Треть украинцев считает, что их с россиянами объединяет русский язык, и лишь 5% украинских респондентов не используют его совсем.

В той или иной степени враждебными отношения между двумя странами назвали 70% россиян и 89% украинцев. При этом четверть россиян (26%) считают российско-украинские отношения на данный момент скорее нейтральными. На Украине такого мнения придерживается менее десятой части населения (8%). Доли респондентов, которые видят взаимоотношения России и Украины как дружественные, практически совпали в обеих странах — 4% в России и 3% на Украине.

Среди объединяющих народы факторов россияне в первую очередь назвали родственные связи семей и общее советское прошлое двух стран — по 38% ответов. Украинцы также поставили эти два фактора на первое место, причем с показателями в 65% и 44% соответственно.

Далее среди связывающих две страны факторов россияне назвали газ с долей ответов в 37%. Украина этот фактор поставила на последнее место в общем списке с долей голосов втрое меньшей, чем среди россиян, — 12%.

Зато украинцы, рассуждая о связях Украины и России, чаще упоминали историко-культурные аспекты. Так, 37% респондентов ответили, что две страны и два народа связывают общие славянские корни. Среди россиян такой ответ дал только каждый пятый опрошенный (19%). Говоря об общей истории как связующем аспекте, респонденты двух стран сошлись во мнениях — его указали 31% украинцев и 32% россиян.

Следующим связующим фактором 30% украинцев указали русский язык. Солидарны с ними 18% россиян. Только 5% респондентов на Украине ответили, что не используют русский язык. Остальные же говорят на нем в семье (66%), используют его для общения с друзьями и знакомыми (61%), смотрят русскоязычное телевидение и фильмы (39%), применяют на работе (34%),

При этом 78% украинцев ответили, что хотят, чтобы их дети говорили на русском языке, а противоположной точки зрения придерживаются 16% украинцев — они считают, что на Украине нужно говорить только на украинском языке.

Отдельно среди связующих факторов исследователи выделяют значимую долю ответов в России и на Украине по поводу общих культурных традиций (20% и 25% ответов соответственно), религии (16% и 15%), искусства (10% и 15%).

Как отмечают в исследовательском холдинге, интерес к культуре соседней страны особенно высок на Украине. Причем этот интерес остается стабильным на протяжении последних лет, несмотря на осложнившиеся отношения между странами. Так, наибольший интерес среди украинского населения вызывает российский кинематограф (63%), музыка (56%) и литература (52%).

По данным исследования, четверо из десяти опрошенных (41%) на Украине признались, что их привлекают исторические достопримечательности в России, еще 37% интересуются природой и географическими особенностями соседней страны. Интерес к российскому спорту и спортсменам есть у 38% опрошенных. Каждый третий (33%) заявил, что ему интересна русская народная культура и фольклор.

В России также отмечается постоянный интерес к украинской культуре, хотя он и несколько слабее, чем на Украине. Одновременно наметилась тенденция по снижению за пять последних лет интереса по таким позициям, как историко-культурные достопримечательности (с 22 до 14%), природа (с 18 до 12%) и национальная кухня (с 22 до 18%).

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