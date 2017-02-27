Янукович сообщил о разводе: Новая страна, новая жена?

Издание Deutsche Welle сообщает, что бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что расстался с супругой Людмилой. Они прожили вместе 45 лет.

Фото: АР

По информации издания, Янукович сейчас живет в гражданском браке с сестрой своей бывшей кухарки, с которой якобы бежал с Украины в 2014 году. Также известно, что бывшая супруга Януковича в настоящее время занимается благотворительной деятельностью.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что экс-президент Украины Виктор Янукович написал письмо мировым лидерам. Он рассказал о событиях на Майдане и внес свои предложения по урегулированию украинского кризиса. Письмо адресовано Владимиру Путину, Дональду Трампу, Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Франсуа Олланду, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, президенту Польши Анджею Дуде, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генсеку Совета Европы Турбьерну Ягланду, председателю Европарламента Антонио Таяни.

Янукович заявил о необходимости создания "специальной комиссии Совета Европы для проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане". Кроме того, по его словам, необходимо потребовать от киевских властей начать реальное расследование тех событий. Причем мониторить ход расследования должны представители спецкомиссии и нынешней украинской оппозиции, передает суть письма РИА "Новости".

К слову, ранее Янукович заявил, что за события в Донбассе несет ответственность нынешнее руководство Украины. По его словам, "нынешнее руководство Украины не имело никаких оснований для начала военных действий против мирного населения, и они должны нести за это ответственность".

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