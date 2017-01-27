Украинца хотят растерзать за правду о "русском Крыме"

Житель Харькова дозвонился в прямой эфир телеканала News One и поинтересовался, почему Россия, которую ведущие называют "агрессором", заботится о жителях Крыма больше, чем это делала Украина, сообщает интернет-издание "ПолитНавигатор".

Телезритель посетовал, что у крымчан пенсия в четыре раза выше, чем у него.

"Медицина бесплатная, газ намного дешевле и так далее. Получается, кто агрессор тогда?" — недоумевает мужчина, представившийся Михаилом.

Мужчина добавил, что пытался поменять квартиру на жилье в Крыму. "Вроде бы там есть патриоты, которые бы уехали. Но мне стали крутить пальцем у виска — никто оттуда на Украину не хочет", — рассказал харьковчанин.

"Теперь СБУ и радикалы ищут позвонившего Михаила из Харьковской области — чтобы наказать его за "сепаратизм", - пишут украинцы в соцсетях.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

В августе 2016 года в Крым приезжала делегация французских парламентариев. Депутат Национального собрания Франции Тьерри возглавлял делегацию. Депутаты посетили Симферополь, Ялту и Севастополь, а также приняли участие в праздновании Дня военно-морского флота.

"Те, кто описывают Крым как оккупированную территорию, лучше бы побывали там и увидели что происходит… Крым выбрал свой путь на референдуме, большинством населения, и все в международном сообществе знают это. Сейчас было бы лучше окончательно принять эту реальность и заняться проблемами Донбасса", — сказал тогда Мариани.

Между тем украинские власти не теряют надежды вернуть себе Крым. В России на заявления о планах "вернуть полуостров в ближайшее время" отвечают, что принадлежность Крыма — не дискуссионный вопрос.

Как передает Политонлайн, в прошлом году организаторы независимого социологического проекта "Открытое мнение — Крым" провели глобальный аудит настроений и самоидентификации крымчан. По их данным, "население Республики Крым в целом находится в состоянии трансформации гражданской идентичности", в нем "выражена региональная компонента "Я- крымчанин", а страновая идентичность ("Я -житель России") лидирует и в Крыму".

Также социологи выяснили, что, несмотря на все проблемы, "удовлетворенность текущей жизнью и самооценки материального положения характеризуются повышенной долей позитивных оценок".

Напомним, раньше на Украине уже озвучивали признание Крыма российским. Официальный представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук заявил, что Крым является частью России и под контроль киевских властей не вернется. Он пояснил, что "де-факто, к сожалению, он [Крым] принадлежит России. Не ожидайте, что полуостров будет возвращен Украине". По его словам, что киевские власти сами оттолкнули жителей Крыма.

А недавно киевская типография напечатала детские карты без Крыма. Он включен в состав России. Как уточняется, детскую развивающую игру "Страны+Флаги+Столицы", замеченную на прилавках магазинов Харькова, производят в Киеве на предприятии "Вундеркинд с пеленок".

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