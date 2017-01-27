Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Правде.Ру - 18 лет. С днем рождения!
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Украинца хотят растерзать за правду о "русском Крыме"

Общество

Житель Харькова дозвонился в прямой эфир телеканала News One и поинтересовался, почему Россия, которую ведущие называют "агрессором", заботится о жителях Крыма больше, чем это делала Украина, сообщает интернет-издание "ПолитНавигатор".

358796.jpeg

Телезритель посетовал, что у крымчан пенсия в четыре раза выше, чем у него.

"Медицина бесплатная, газ намного дешевле и так далее. Получается, кто агрессор тогда?" — недоумевает мужчина, представившийся Михаилом.

Мужчина добавил, что пытался поменять квартиру на жилье в Крыму. "Вроде бы там есть патриоты, которые бы уехали. Но мне стали крутить пальцем у виска — никто оттуда на Украину не хочет", — рассказал харьковчанин.

"Теперь СБУ и радикалы ищут позвонившего Михаила из Харьковской области — чтобы наказать его за "сепаратизм", - пишут украинцы в соцсетях.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

В августе 2016 года в Крым приезжала делегация французских парламентариев. Депутат Национального собрания Франции Тьерри возглавлял делегацию. Депутаты посетили Симферополь, Ялту и Севастополь, а также приняли участие в праздновании Дня военно-морского флота.

"Те, кто описывают Крым как оккупированную территорию, лучше бы побывали там и увидели что происходит… Крым выбрал свой путь на референдуме, большинством населения, и все в международном сообществе знают это. Сейчас было бы лучше окончательно принять эту реальность и заняться проблемами Донбасса", — сказал тогда Мариани.

Между тем украинские власти не теряют надежды вернуть себе Крым. В России на заявления о планах "вернуть полуостров в ближайшее время" отвечают, что принадлежность Крыма — не дискуссионный вопрос.

Как передает Политонлайн, в прошлом году организаторы независимого социологического проекта "Открытое мнение — Крым" провели глобальный аудит настроений и самоидентификации крымчан. По их данным, "население Республики Крым в целом находится в состоянии трансформации гражданской идентичности", в нем "выражена региональная компонента "Я- крымчанин", а страновая идентичность ("Я -житель России") лидирует и в Крыму".

Также социологи выяснили, что, несмотря на все проблемы, "удовлетворенность текущей жизнью и самооценки материального положения характеризуются повышенной долей позитивных оценок".

Напомним, раньше на Украине уже озвучивали признание Крыма российским. Официальный представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук заявил, что Крым является частью России и под контроль киевских властей не вернется. Он пояснил, что "де-факто, к сожалению, он [Крым] принадлежит России. Не ожидайте, что полуостров будет возвращен Украине". По его словам, что киевские власти сами оттолкнули жителей Крыма.

А недавно киевская типография напечатала детские карты без Крыма. Он включен в состав России. Как уточняется, детскую развивающую игру "Страны+Флаги+Столицы", замеченную на прилавках магазинов Харькова, производят в Киеве на предприятии "Вундеркинд с пеленок".

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Украина собралась возвращать Крым силой?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Маленькие пиццы
Рецепты
Маленькие пиццы
Использование вазелина для кожи и волос
Красота
Использование вазелина для кожи и волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Экспертное мнение
Миграционный кризис: Глобалисты погибнут в плену своих идей
Министерство обороны
Пентагон пугает Америку российским "чудо-оружием"
Советское наследие
Хранить и помнить
Читательский топ
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы

У хозяина Европы в Вашингтоне поменялся вкус, ему не нужны те, чья национальная идея — ненависть к России. Его лозунг: "А чем ты пригодился США?" Европейцы переобуваются на ходу и хотят дружить с РФ. Что же, мы помним времена Антанты и не прочь дружить с сильными мира сего, но не с теми, кто оскорблял россиян и демонизировал нашего президента.

Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Иран становится большой проблемой
Ближний Восток
Иран становится большой проблемой
Мир
Глава минобороны Британии оскорбил экипаж "Адмирала Кузнецова"
США и Канада
Кто сорвет инаугурацию Трампа
Наука и техника
В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак

Проблемы со здоровьем может вызывать пищевой краситель E171 (диоксид титана), который используется при производстве зубных паст и продуктов питания.

В зубной пасте нашли ингредиент, вызывающий рак
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Финансы
﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Культура
Российский фильм "Матильда": еще не вышел на экраны, но уже оскандален
Евросоюз
Переобуваются все — от Рима до Варшавы
Андрей Соколов Хранить и помнить Андрей Соколов Любовь Степушова ПАСЕ остановит нацизм на Украине? Любовь Степушова Игорь Буккер "Гормон поцелуев" показал новые свойства Игорь Буккер
Комментарии
Филипп Новиков Все нормальные страны расстреливают террористов превентивно - мнение
koreisha alexa Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
koreisha alexa Удастся ли Трампу возродить величие Америки?
koreisha alexa Китайская гадалка предсказала Трампу беды, а Путину — восход
Саныч Сан Washington Post: Госдеп восстал против Трампа - "с ним работать не будем!"
????? 000 В РФ приняли закон о декриминализации побоев в отношении родственников
лавров Унылая Лошадь СМИ: В США подготовили приказ об отмене антироссийских санкций
Вик Давыдов Политолог: ПАСЕ решила действовать жестко, для Киева это фиаско
Вик Давыдов ﻿Украина: С таким кредитом и дефолта не надо
Spassky Kochan СМИ: В США подготовили приказ об отмене антироссийских санкций
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?