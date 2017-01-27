Российский олигарх вывезет недовольных Путиным на тонущие острова

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Руководитель Монархической партии России Антон Баков планирует создать "возрожденную империю Романовых" на островах тихоокеанской республики Кирибати. Об этом в эфире Radio New Zealand заявила его супруга.

Для этого предприниматель планирует вложить средства в строительство гостиниц на незаселенном атолле Молден, который должен стать столицей возрожденной империи Романовых. Предполагается, что на островах заселятся россияне, недовольные политикой президента РФ Владимира Путина.

Известна цена проекта — 350 миллионов долларов. Баков уже ведет переговоры с местными властями. К слову, президент Кирибати Тебуроро Тито считает, что планы российского монархиста могут простимулировать туристическую отрасль страны, а также обеспечить ее жителей работой.

Добавим, Антон Баков - российский предприниматель, политик и писатель, депутат Государственной Думы IV созыва, лидер Монархической партии России. В 2011 году он провозгласил виртуальное государство "Российская империя". Ее позиционируют как "единственного правопреемника государства, основанного Отцом Отечества Императором Всероссийским Петром Великим". Провозглашенное Баковым государство имеет собственное законодательство, органы управления и даже выдаёт паспорта своим гражданам (подданным).

Между тем, по данным последних опросов, россияне хотят, чтобы Владимир Путин шел на четвертый срок. За это высказались 63 процента опрошенных. Причем число жителей страны, желающих видеть в кресле главы государства Владимира Путина, с каждым годом растет. Четыре года назад их насчитывалось всего около 34 процентов. А пару лет спустя показатель увеличился до 58 процентов. Это показал опрос "Левада-Центра".

Каждый пятый респондент не хочет, чтобы Путин пошел на новый срок и возглавил РФ после 2018 года. К слову, в 2012 году таких было гораздо больше — 40 процентов.

Лишь четверть наших соотечественников верит в то, что до конца нынешнего президентского срока Владимира Путина в России появится кто-то, кто сможет прийти ему на смену.

В конце прошлого года показатель одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента составил 86,8% — это годовой максимум, сообщает ВЦИОМ. На протяжении года социологи фиксировали рост поддержки населением деятельности главы государства.

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