ФСБ рассказало о массовой кибератаке на российские банки

По факту массовой хакерской атаки на финансовый сектор России, произошедший осенью 2016 года, ФСБ возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Шальков.

"В настоящее время по данному факту также проводится предварительное следствие", — цитирует Шалькова РИА Новости.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, финансовый сектор России в ноябре минувшего года пережил ряд массированных кибератак. Своими целями хакеры выбрали Росбанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Московская биржа и другие.

По данным антивирусной компании "Лаборатория Касперского", хакеры атаковали сайты как минимум пяти российских финансовых организаций из топ-10. При этом, как отметили эксперты, больше половины устройств, которые входили в совершивший атаки ботнет, находились на территории США, Индии, Тайваня и Израиля.

В общем в атаках участвовали машины из 30 стран. Каждая атака в среднем длилась около часа, а самая долгая — почти 12 часов. Некоторые банки, по данным "Лаборатории Касперского", подвергались атакам неоднократно.

По неподтвержденным данным анонимных источников, близких как к Центробанку, так и к рынку информационной безопасности, в результате кибератаки один из российских банков лишился более 100 млн руб.

Издание Vice сообщало, что за атакой могут стоять "люди, недовольные возможным вмешательством России в выборы президента в США". Российские специалисты считают, что атака — это лишь "демонстрация возможностей", а ее причины — сугубо экономические.

Правда, на работу кредитных учреждений они почти не повлияли. Сбоев не было, а атаки были оперативно обнаружены и локализованы подразделениями киберзащиты.

В декабре ФСБ предупредило о возможной новой волне кибератак на российские банки. При этом в ведомстве обратили внимание, что командные центры для кибератак расположены в Нидерландах и принадлежат украинской компании BlazingFast.

В спецслужбах уточнили, что, по их данным, кибернападение планировалось сопровождать массовой рассылкой СМС и публикациями в социальных сетях провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения.

Буквально на следующий день CNN сообщило о том, что со счетов российского Центробанка хакеры смогли вывести около 2 млрд рублей. Как отметил телеканал, атака была похожа на те, которые произошли в последнее время по всему миру. Телеканал напоминает об атаках на Филиппины и Вьетнам несколько месяцев назад и Эквадор и Бангладеш в прошлом году.

Подтвердив эту информацию, в ЦБ не сообщили, когда именно происходил взлом, но заявили, что СМИ в неправильном ключе подали информацию о похищении денег. Представитель пресс-службы российского регулятора отметила, что речь шла о многочисленных атаких хакеров, которые продолжались в течение всего 2016 года.

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