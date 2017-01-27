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Pravda.Ru - 18 лет!

Общество

27 января 2017 года Правда.Ру отмечает совершеннолетие, нам 18 лет. Наше издание ведет свою историю с 1999 года.

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"Правда.Ру" имеет непосредственное отношение к советской газете "Правда", вошедшей в число ведущих мировых изданий XX века. В результате распада редакции на три газеты и три коллектива в 1991-1997 годах одна из "Правд" после 1998 года стала онлайн-изданием "Правда.Ру".

Сейчас издание выходит на трех языках, помимо русского, — английском, французском и португальском, и каждой из этих версий определенно есть, чем гордиться. Англоязычная версия — вторая в России после Russia Today. Португалоязычная — первая в подобных рейтингах российских изданий. В прошлом году мы открыли франкоязычную версию нашего издания.

На нашем сайте мы ежедневно публикуем комментарии ведущих российских экспертов по самым злободневным темам — порой острые и эмоциональные, иногда в корне отличающиеся от общепринятой позиции.

Мы стараемся доносить до наших читателей правду, на каком бы языке и с какой бы стороны она ни звучала. К слову, эта правда иногда бывает неугодной. Напомним, в прошлом году команда администраторов Facebook заблокировала страницу нашего издания, у которой был вполне официальный статус, присвоенный самой же соцсетью. Но Facebook просто уничтожил страницу "Правды.Ру" без лишних объяснений. Одно время был уверен в "нежелательности" нашего контента и Google. 

Позже в США опубликовали черный список российский пропаганды. Правда.Ру оказалась единственным ресурсом в доменной зоне RU, включенным в перечень, источники из которого не рекомендуется читать американцам. Кроме нас, в список оказались включены RT и англоязычный проект "Правды.Ру" pravdareport.com.

Эксперты ведущих мировых СМИ тогда в шутку "поблагодарили" американцев за перечень изданий, которые как раз и имеет смысл читать.

По нашему мнению, это еще раз доказывает, что за правду можно и нужно бороться. Поэтому и спустя 18 лет "Правда.Ру" готова оставаться таким же дискуссионным полем, площадкой для самых разных точек зрения. Главное, на наш взгляд, чтобы эти мнения были интересными, конструктивными и способными улучшить нашу с вами жизнь.

Поздравляем и себя, и вас, дорогие наши читатели, с совершеннолетием "Правды.Ру"!

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