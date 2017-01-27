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В РФ приняли закон о декриминализации побоев в отношении родственников

Общество

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон о декриминализации побоев в семье. Побои в отношении близких перевели в разряд административных правонарушений и исключили из числа преступлений.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Эти меры направлены на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса, которое возникло после того, как в июле 2016 года был принят закон об ответственности за побои в отношении близких лиц.

Стоит отметить, что административным правонарушением будут считаться побои только в первый раз, если они повторятся, то наступит уже уголовная ответственность, передает РИА Новости.

Эксперты считают, что законопроект о побоях в семье понимают неверно, говоря о том, что драки между близкими станут нормой.

— Не надо извращать законопроект, и даже слова, которые сказаны по его поводу. Дело не в синяке и ссадине, во-первых, синяки и ссадины друг другу бывают рознь. Во-вторых, речь идет об однократности правонарушения, не повлекшего никакого вреда. Идея закона заключается в том, чтобы шлепок по попе ребенку не приравнивался к каким-то серьезным вещам. Записывать любое применение силы, рукоприкладство, скажем так, без всяких последствий, особенно, если люди меньше сдержаны какими-то внешними условностями и обстоятельствами, мне кажется, неправильно. Но еще раз говорю, это относится только к тому, что не имеет никаких последствий, и было сделано однократно", — говорит директор Института прав человека, юрист Валентин Гефтер.

Тем временем уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в российском законодательстве достаточно механизмов для защиты детей и членов семьи и без уголовной статьи за побои.

"Мы сейчас говорим о конкретной статье и конкретной формулировке. Мы не говорим о принципе и подходах к этой теме. Безусловно, домашнее насилие недопустимо. Безусловно, дети не должны стать жертвами или заложниками той или иной ситуации. Для этого создаются и созданы достаточные меры и системы", — цитируют ее РИА Новости.

Она отметила, что, в том числе, и в уголовном кодексе имеется ряд норм, "которые регулируют и обеспечивают достаточную ответственность всех, кто может причинить вред ребенку".

К слову, согласно данным недавнего опроса, большинство граждан считает, что власти должны наказывать людей, совершающих насилие в семье: 25% выступают за исправительные работы, 16% — за арест на 15 суток, 13% — за штраф. 10% опрошенных уверены, что побои в семье должны караться тюремным заключением, 6% предлагают условный срок.

При этом около половины россиян сталкивались с домашним насилием, 33% респондентов знают о подобном в семье у знакомых, а каждый 10-й сталкивался с этим лично. 61% респондентов заявили, что таких случаев не было ни в их семье, ни в семьях знакомых. По данным социологов, 79% опрошенных осуждают любые виды насилия в семье.

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