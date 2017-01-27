Общественная палата РФ приступила к сбору информации о случаях необоснованного изъятия детей из семей. Для этого уже открыта специальная "горячая линия", где сформированные группы экспертов займутся обработкой поступающих обращений.
"Мы запускаем горячую линию, чтобы поддержать граждан, будем перезванивать им и помогать разбираться в каждой конкретной ситуации. Сейчас много говорят о том, что детей забирают из семей необоснованно, а когда мы начинаем предметно разбирать каждую ситуацию, выясняется, что далеко не все так однозначно. Мы берем эту важную тему под общественный контроль, чтобы понять, какие есть пробелы в механизмах изъятий и есть ли они на самом деле", — рассказала член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.
На местах соответствующий контроль будут осуществлять региональные общественные палаты и специально созданные группы экспертов в субъектах РФ.
Напомним, что по итогам пресс-конференции президента РФ 23 декабря 2016 года последовало поручение проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.
В настоящее время для выполнения данного поручения в в регионах проводятся мероприятия по формированию групп экспертов по общественному мониторингу обоснованности отобраний детей у родителей, в состав которых предполагается включить представителей общественных палат, уполномоченных по правам ребенка, общественных организаций, родительских ассоциаций (в том числе приемных родителей).
Как сообщала Правда. Ру, вчера, 26 января, замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Ирина Романова также сообщила о том, что ведомство предполагает создать специальные мониторинговые группы, которые буду проверять все случаи изъятия детей из семей.
Соответствующее поручение Минобрнауки даст всем губернаторам, региональным уполномоченным по правам ребенка и Общественным палатам. Они начнут свою работу с 1 февраля. В их задачи будет входить изучение обоснованности принятых решений об изъятии детей, разработка предложений по изменению процедуры, рассмотрение жалоб, а также оценка профилактической работы с семьями.
Представитель Минобрнауки также раскритиковала существующий механизм изъятия детей из семей, добавляет издание. По ее словам, "нормативно-правовая база", которая закреплена в многочисленных документах, "несовершенна". Она добавила, что в данный момент в министерстве разрабатывают поправки к Семейному кодексу РФ. Романова отметила, что перед департаментом стоит задача "создать такую систему, которая учитывала бы прежде всего интересы семьи и ребенка".
Напомним, широкое обсуждение процедуры изъятия детей из семей началось после случая с семьей супругов Дель, проживающих в Зеленограде.
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