ОП РФ открыла "горячую линию" по необоснованным изъятиям детей из семей

Общественная палата РФ приступила к сбору информации о случаях необоснованного изъятия детей из семей. Для этого уже открыта специальная "горячая линия", где сформированные группы экспертов займутся обработкой поступающих обращений.

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"Мы запускаем горячую линию, чтобы поддержать граждан, будем перезванивать им и помогать разбираться в каждой конкретной ситуации. Сейчас много говорят о том, что детей забирают из семей необоснованно, а когда мы начинаем предметно разбирать каждую ситуацию, выясняется, что далеко не все так однозначно. Мы берем эту важную тему под общественный контроль, чтобы понять, какие есть пробелы в механизмах изъятий и есть ли они на самом деле", — рассказала член комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Юлия Зимова.

На местах соответствующий контроль будут осуществлять региональные общественные палаты и специально созданные группы экспертов в субъектах РФ.

Напомним, что по итогам пресс-конференции президента РФ 23 декабря 2016 года последовало поручение проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

В настоящее время для выполнения данного поручения в в регионах проводятся мероприятия по формированию групп экспертов по общественному мониторингу обоснованности отобраний детей у родителей, в состав которых предполагается включить представителей общественных палат, уполномоченных по правам ребенка, общественных организаций, родительских ассоциаций (в том числе приемных родителей).

Как сообщала Правда. Ру, вчера, 26 января, замдиректора департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Ирина Романова также сообщила о том, что ведомство предполагает создать специальные мониторинговые группы, которые буду проверять все случаи изъятия детей из семей.

Соответствующее поручение Минобрнауки даст всем губернаторам, региональным уполномоченным по правам ребенка и Общественным палатам. Они начнут свою работу с 1 февраля. В их задачи будет входить изучение обоснованности принятых решений об изъятии детей, разработка предложений по изменению процедуры, рассмотрение жалоб, а также оценка профилактической работы с семьями.

Представитель Минобрнауки также раскритиковала существующий механизм изъятия детей из семей, добавляет издание. По ее словам, "нормативно-правовая база", которая закреплена в многочисленных документах, "несовершенна". Она добавила, что в данный момент в министерстве разрабатывают поправки к Семейному кодексу РФ. Романова отметила, что перед департаментом стоит задача "создать такую систему, которая учитывала бы прежде всего интересы семьи и ребенка".

Напомним, широкое обсуждение процедуры изъятия детей из семей началось после случая с семьей супругов Дель, проживающих в Зеленограде.

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