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Китайская гадалка предсказала Трампу беды, а Путину — восход

Общество

Ясновидящая из Гонконга, которая предсказала победу Дональда Трампа на выборах в США, дала прогноз о том, каким будет год для руководителей крупнейших государств. С такой просьбой к ней обратились журналисты телеканала CNN.

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Фото: AP

Присцилла Лам пообещала 45-ому президенту США успех в тёплое время года — весной и летом, так как он родился "в год Огня". Но в холодные месяцы осени и зимы, по словам гадалки, Трамп столкнётся с трудностями: страну ждут протесты.

Действительно, голоса противников Трампа в США не утихают. К примеру, недавно таблоиды сообщили, что активисты экологической организации Greenpeace, недовольные приходом к власти в США новой администрации устроили необычную акцию протеста. Забравшись на строительный подъемный кран в центре Вашингтона, они свесили с его стрелы огромное полотнище с надписью "Сопротивляйтесь!".

А в минувшие выходные знаменитости вышли на улицы Вашингтона, чтобы поддержать более полумиллиона участников акции, которую организовали противники 45-го президента. Американский телеканал CBS вел прямую трансляцию массовой демонстрации. Десятки знаменитостей выступили в поддержку соблюдения прав женщин во время длившейся почти весь день акции протеста в Вашингтоне. Среди них были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, актеры Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл, а также известная американская феминистка и журналистка Глория Стайнем.

Российскому же лидеру гадалка прочит успех. Она пообещала Путину хороший год, также процветание ждёт и экономику России. О президенте РФ Присцилла Лам сказала, что "Дракон силён и может пойти куда угодно: он может плавать в воде или летать в воздухе, он наполнен энтузиазмом". Расположение звёзд делает Владимира Путина сильным лидером и ярким мыслителем.

Напомним, СМИ обнародовали предсказание Нострадамуса о судьбе российского президента. В одном из трудов всемирно известного прорицателя Мишеля Нострадамуса упоминается термин северный король, речь идет о властителе из Аквилона, который дешифровщики соотносят с РФ.

"Северный король из Аквилона поможет установить все правильно", — приводит текст предсказания издание ʺРоссийский Диалогʺ. Кроме того, данное изречение специалисты ассоциировали с событиями, которые должны произойти в Сирии. В урегулирование беспорядков на территории Сирии вмешается российский лидер, который наведет там порядок. Таким образом Владимиру Путину, при котором РФ активно начала бороться с международным терроризмом в Сирии, предначертано стать тем человеком, который избавит мир от глобальной террористической угрозы.

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