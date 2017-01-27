Врач: Люди должны считать табак наркотиком

Минздрав подготовил антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

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Россияне такие меры поддерживают. В ходе опроса за высказались больше 60 процентов респондентов. И даже в группах курильщиков эта доля варьируется от 51 до 59%.

О том, действенны ли предложенные меры и что еще нужно предпринять, чтобы отучить россиян курить, Правде.Ру рассказал клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.

— Нужно ли так усердно бороться с курением?

— Да, конечно, нужно. Ведь табак — это один из самых распространенных наркотиков на земле, и, к сожалению, он легализован. Исторически так вышло, что легализован в большинстве стран нашего мира, нашей планеты. И то, что сейчас во многих странах происходит, это попытка убрать эту легализацию, приравнять все-таки в головах людей, что табак — это наркотик, специалисты это понимают, и теперь людям это надо объяснить.

Когда человек будет знать, что табак — это наркотическое вещество, у человека, который еще даже не начал курить, будет меньше шансов попробовать.

Важно объяснять не только, что это яд, отравляющий организм человека, а еще очень важно объяснять, что очень быстро происходит привыкание, человек очень быстро теряет возможность бросить. Ему придется прикладывать значимые усилия, вкладывать время, силы, деньги в то, чтобы отказаться от табака.

Эти шаги, которые предпринимает наш Минздрав, наше правительство, конечно, было бы здорово и раньше предпринять, но табачное лобби не давало, а сейчас я вижу, что есть политическая воля для того, чтобы снизить количество курильщиков в нашей стране. Это очень здорово. Но тут надо понимать, что все это законодательство гораздо меньше направлено на то, чтобы сегодняшние курильщики бросали курить. Но это законодательство дает возможность как раз снизить количество новых курильщиков. Это забота о наших сегодняшних детях, подростках, то есть о тех, кто еще не начал употреблять эту отраву.

— Этих мер будет достаточно: запрет и рассказы-ужасы лучше всего действуют?

— Запреты, рассказы, ужасы, страшные картинки, высокая цена — это меры, которые лучше всего действуют на тех, кто еще не начал курить. Для них это серьезный информационный мессендж. Тот, кто еще не начал курить, будет думать: а зачем ему тратить 200 рублей на пачку табака в день, зачем?

А курильщик будет тратить. У него, как у наркомана, ломка начинается без табака, появляется тревожное состояние, зацикленное на сигаретах. Он себя не находит, не идентифицирует в этой жизни без употребления табака. Поэтому курильщик будет покупать за любые деньги, а для не курящего человека высокая цена — это ограничение.

На страшную картинку курильщику наплевать, а не курящий человек будет понимать, что страшные зубы или гниющие ноги олицетворяют этот табак, и меньше шансов, что он начнет.

Для того чтобы люди бросали курить, нужны другие меры. Нужно проводить терапию, лечение зависимых, нужно привязывать лечение табачной зависимости к оказанию медицинских услуг. Например, человеку делают шунтирование сердца, он после этого выходит и снова курит и пьянствует. Нет, надо ему сказать, что ты полгода до операции не кури, не пей, приходи проверяйся, сдавай тест на никотин, на алкоголь в крови, в моче, и если ты полгода выдержал, мы тебе операцию сделаем. Вот тогда существующие курильщики будут бросать. Но, опять же, для этого нужна политическая воля.

Думаю, что этого не произойдет и государство о существующих текущих курильщиках так заботиться не станет. Просто потому, что они, в том числе, плательщики акцизного налога, и это большие деньги. Быстро от этих денег никто отказываться не собирается. А постепенно, за счет заботы о том, чтобы новых курильщиков становилось меньше, государство будет сокращать общее количество курильщиков. Эта работа растянется на одно-два десятилетия.

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