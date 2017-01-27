Проблемные ипотечники получат от властей по 1,5 миллиона

Программу поддержки ипотечных заемщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, могут продлить до конца мая. Минстрой уже подготовил поправки в постановление. Помимо продления сроков новый вариант постановления предусматривает изменение объемов и условий предоставления помощи.

Сейчас ипотечники могут рассчитывать на возмещение от Агентства ипотечного жилищного кредитования не больше 20 процентов от остатка основного долга, максимальная сумма составляет 600 тысяч рублей. Ее хотят увеличить до полутора миллионов, но не больше 30 процентов от остатка основного долга.

Это касается родителей, у которых есть как минимум двое несовершеннолетних детей или граждан, являющихся опекунами, инвалидов или имеющих детей инвалидов, а также ветеранов боевых действий.

Кроме того, прежние условия с возмещение до 600 тысяч хотят оставить для родителей или опекунов с одним несовершеннолетним ребенком, а также для граждан, на иждивении которых находятся студенты-очники до 24 лет, передает РГ.

Напомним, ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что программа поддержки ипотечного кредитования продлена до 1 марта 2017 года.

Он также подчеркнул, что поддержка проблемных ипотечников по итогам 2016 года составит 1,5 млрд руб. вместо 4,5 млрд, заложенных ранее на финансирование программы.

Данная программа была принята в апреле 2015 года, изначально в нее были заложены параметры, аналогичные условиям 2009 года, когда просрочка по ипотечным кредитам составляла 7% от общего объема. По итогам 2015 года проблемных кредитов было до 3%, добавил первый вице-премьер.

Как ранее сообщала Правда.Ру, Минстрой предложил использовать средства материнского капитала на ежемесячное погашение ипотечного кредита на время декретного отпуска одного их родителей. Сейчас средства из маткапитала могут идти только на погашение процентов, на строительство или первоначальный взнос по ипотеке.

"На три года, пока один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, мы можем по сути обнулить ежемесячный ипотечный платеж, пока человек обратно не выйдет на работу", — пояснил замглавы Минстроя Никита Стасишин, передает ТАСС.

Добавим, популярность ипотеки в последнее время только растет. К примеру, ипотека стала самым быстрорастущим кредитным направлением в Москве по итогам 2016 года, увеличившись за год более чем на 16%. По данным Банка России, на 1 декабря 2016 года объем выданных жилищных кредитов в столице составил 496,5 млрд руб., из которых более 491 млрд руб. пришлось на ипотечное кредитование.

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