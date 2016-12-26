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Источник Правда.Ру

Анна Кузнецова допустила отмену "закона Димы Яковлева"

Общество

Отмена "закона Димы Яковлева", запрещающего усыновление российских сирот в США, по мнению уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, возможна только после того, как Россия получит возможность проследить судьбу в Америке уже ранее усыновленных детей.

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Фото: AP

По ее словам, более тысячи запросов, направленных американской стороне, до сих пор остаются без ответа, игнорируются.

"Первой задачей будет выяснить, что с нашими детьми, которые уже там. Вот если там все хорошо, то тогда можно задавать себе вопрос, что будет дальше с законом, или не законом, или механизмом, там что-то будет введено", - сказала Кузнецова в программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

Детский омбудсмен также добавила, что в России считают приоритетом устройство детей без родителей в российские семьи и поддержку россиян, которые готовы взять ребенка.

"Мы понимаем, что очередь на усыновление растет за счет российских семей. На 30%, чуть даже больше выросло число детей-инвалидов, которых забирают российские семьи. Нужно помогать этим семьям, поддерживать, и многие семьи в России нуждаются в поддержке. Конечно, это приоритет", - отметила уполномоченный.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в декабре 2012 года в России был принят "Закон Димы Яковлева", который содержит ряд положений, вводящих запрет на въезд в РФ граждан США. Широко известен из-за статьи 4, которая прямо запрещает американцам усыновлять российских детей.

Свое неофициальное название закон получил по имени ребенка-гражданина РФ, погибшего в машине усыновившего его гражданина США по недосмотру. Американский суд приемного отца оправдал.

За время работы "закона Димы Яковлева" значительно уменьшилось число детей-сирот. Об этом в понедельник заявила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина ("Единая Россия").

Улучшилась ситуация с устройством детей-инвалидов - в прошлом году российские семьи взяли на воспитание 1666 таких детей, в 2011 году - 1074 ребенка. При этом в 2,5 раза сократилось международное усыновление", - отметила она.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что согласно данным опроса ВЦИОМ, ныне число россиян, поддерживающих "закон Димы Яковлева", составляет 76 процентов. В январе 2013 года, когда закон вступил в действие, о его поддержке заявляли 54 процента наших соотечественников.

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Темы Анна Кузнецова усыновленные дети закон Димы Яковлева
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