Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Сибири запретят продажу всех "фуфыриков"

Общество

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что власти приняли решение о необходимости запрета торговли непищевыми спиртосодержащими жидкостями во всем СФО.

В Сибири запретят продажу всех фуфыриков
Фото: АР

Как сообщает РИА Новости, Сергей Меняйло провел в Иркутске комиссию по чрезвычайным ситуациям. На ней присутствовал губернатор Иркутской области Сергей Левченко и представители всех структур, ответственных за контроль над распространением спиртосодержащей жидкости "Боярышник" и иной алкогольной продукции. На заседании они приняли решение о необходимости запрета торговли спиртосодержащими жидкостями на территории не только Иркутской области, но и всего СФО.

Напомним, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске пострадали более 100, погибли 76 человек. Из 19 задержанных по делу о производстве, хранении и сбыте косметического средства "Боярышник", шесть оставлены под стражей, десять находятся под домашним арестом. Одна отпущена на подписку о невыезде, дела остальных будут рассмотрены во вторник.

Сейчас в области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. Исследования показали, что причиной гибели большинства людей после употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" в Иркутске стал метиловый спирт, сообщает минздрав Иркутской области.

Прокуратура продолжает проверку после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. Изъято уже более 30 тонн спиртосодержащей продукции, проверено порядка 400 торговых объектов, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что несколько жителей Оренбургской области отравились суррогатным алкоголем. Как сообщили в региональном правительстве, один из отравившихся умер в больнице. В числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте.

Также стало известно, что в России на месяц запретят продажу непищевого спирта крепче 25 градусов. Такое поручение главе Роспотребнадзора Анне Поповой дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Запрет продажи не будет распространяться на парфюмерную продукцию и стеклоомывающие жидкости.

Глава правительства выразил надежду, что ведомство просчитало все последствия такого решения. Он напомнил, что в настоящее время готовятся системные меры, направленные на упорядочивание оборота спиртосодержащей жидкости в целом.

Отметим, доля употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей, по данным Центра Исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Цифра, составляет порядка 1 миллиарда литров в год - это около 30% всех крепких напитков, употребляемых россиянами.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Смерть под колпачком: в Иркутске массовые отравления "Боярышником"
Темы Иркутск алкоголь
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
5 лучших масок для лица
Красота
5 лучших масок для лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Финансы
﻿Не так страшен Резервный фонд, как его малюют
Воспитание
Раненый зверь опаснее: ИГИЛ меняет тактику вербовки
Партии
Начинай сначала: Либералы остались без единого кандидата
Читательский топ
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Эксклюзив: В штабе по катастрофе назвали версии гибели Ту-154
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью

Судя по записи, никаких внештатных ситуаций на борту нет, пилоты работают в штатном режиме, голоса у них спокойные.

Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Происшествия
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Происшествия
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?

Помимо скорби по погибшим и соболезнований родным и близким, раздается хор радостных воплей деятелей Украины и российских либералов.

Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Криминал
Герой или "стукач"? Москвичей начали бить за помощь "Парконам"
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Общество
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Происшествия
Украинцы несут цветы и свечи к посольству России в Киеве в связи с трагедией Ту-154
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Юрий Носовский ﻿Не так страшен Резервный фонд, как его малюют Юрий Носовский Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов
Комментарии
vkontakte_14949651 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_14949651 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_14567966 Нобелевский комитет рассмотрит лишение Обамы премии мира
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
lubov Rydenko Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?