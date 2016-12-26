В Сибири запретят продажу всех "фуфыриков"

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что власти приняли решение о необходимости запрета торговли непищевыми спиртосодержащими жидкостями во всем СФО.

Фото: АР

Как сообщает РИА Новости, Сергей Меняйло провел в Иркутске комиссию по чрезвычайным ситуациям. На ней присутствовал губернатор Иркутской области Сергей Левченко и представители всех структур, ответственных за контроль над распространением спиртосодержащей жидкости "Боярышник" и иной алкогольной продукции. На заседании они приняли решение о необходимости запрета торговли спиртосодержащими жидкостями на территории не только Иркутской области, но и всего СФО.

Напомним, от отравления парфюмерным концентратом "Боярышник" в Иркутске пострадали более 100, погибли 76 человек. Из 19 задержанных по делу о производстве, хранении и сбыте косметического средства "Боярышник", шесть оставлены под стражей, десять находятся под домашним арестом. Одна отпущена на подписку о невыезде, дела остальных будут рассмотрены во вторник.

Сейчас в области введен режим чрезвычайной ситуации, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. Исследования показали, что причиной гибели большинства людей после употребления спиртосодержащей жидкости "Боярышник" в Иркутске стал метиловый спирт, сообщает минздрав Иркутской области.

Прокуратура продолжает проверку после массового отравления "Боярышником" в Иркутске. Изъято уже более 30 тонн спиртосодержащей продукции, проверено порядка 400 торговых объектов, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

Ранее Pravda.Ru сообщала о том, что несколько жителей Оренбургской области отравились суррогатным алкоголем. Как сообщили в региональном правительстве, один из отравившихся умер в больнице. В числе напитков, ставших причиной отравления, — контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте.

Также стало известно, что в России на месяц запретят продажу непищевого спирта крепче 25 градусов. Такое поручение главе Роспотребнадзора Анне Поповой дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Запрет продажи не будет распространяться на парфюмерную продукцию и стеклоомывающие жидкости.

Глава правительства выразил надежду, что ведомство просчитало все последствия такого решения. Он напомнил, что в настоящее время готовятся системные меры, направленные на упорядочивание оборота спиртосодержащей жидкости в целом.

Отметим, доля употребления непищевых спиртосодержащих жидкостей, по данным Центра Исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Цифра, составляет порядка 1 миллиарда литров в год - это около 30% всех крепких напитков, употребляемых россиянами.

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