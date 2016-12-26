Медведев приказал чиновникам вдумчиво повысить рождаемость

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил российским министерствам подготовить дополнительные меры для повышения рождаемости в стране.

"Минтруду России, Минобрнауки России, Минстрою России, Минздраву России, Минэкономразвития России, Минфину России подготовить дополнительные меры по поддержке рождаемости и представить их в правительство Российской Федерации", — сообщается на на официальном сайте правительства. Выполнить поручение необходимо до июня следующего года.

Также премьер-министр поручил Минтруду и Минфину "проработать условия софинансирования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет".

Кроме того, Медведев поручил проработать вопрос о расширении календаря профилактических прививок, а также подготовить предложения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту детских больниц.

Напомним, ранее премьер-министр в ходе беседы с представителями СМИ заявил, что бюджет здравоохранения в стране будет расти.

Как сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты РФ, за 2016 год зафиксирован естественный прирост населения в размере 8,2 тысячи человек. "В январе-августе 2016 года зафиксирован естественный прирост населения, равный 8,2 тысячи человек", — заявил ранее глава министерства Максим Топилин.

Однако, по словам ведущего научного сотрудника международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики ВШЭ, демографа Андрея Коротаева, главный фактор естественного прироста в эти годы, в эти месяцы 2016 года, не столько рост рождаемости (он не очень большой), сколько заметное снижение смертности.

Что касается рождаемости, по мнению демографа, с ней в ближайшее время появятся серьезные проблемы. Всему причина — замораживание материнского капитала — мера абсолютна несвоевременная. Но на данном этапе рождаемость все же растет, на нее влияет региональная политика. В Хабаровске, например, при рождении третьего ребенка полностью погашается размер ипотеки.

Эксперт Pravda.Ru рассказал, что весь этот позитивный эффект краткосрочен. Стоит готовиться к падению рождаемости и росту смертности. "ЕГАИС добились заметного снижения смертности, но сейчас, на фоне замораживания акцизов, разговоров про то, чтобы понижать минимальную цену на водку, боюсь, что у нас и смертность начнет расти уже в ближайшее время", — спрогнозировал демограф Андрей Коротаев.

"Я рекомендую всем тем, кто питает какие-либо иллюзии относительно демографии, забыть о приросте населения на ближайшие годы, и, очевидно, эту траекторию демографического развития сменит убыль. Все происходящее в ближайшие годы уже заложено в нашей демографической структуре. В возраст деторождения и бракоспособный период входит малочисленное поколение. Нас к 2020-2025 годам однозначно ждет очень сильный провал. И никакая миграция его компенсировать не сможет. Причем ставка на миграцию абсолютно ошибочна, потому что таким образом происходит замена одного населения другим, но никак не улучшение демографической ситуации. Боюсь, что при отсутствии необходимых мер россияне будут рожать еще меньше", — рассказал Pravda.Ru начальник сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем Российского института стратегических исследований при Президенте РФ Игорь Белобородов.

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