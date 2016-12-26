Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Медведев приказал чиновникам вдумчиво повысить рождаемость

Общество

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил российским министерствам подготовить дополнительные меры для повышения рождаемости в стране.

Медведев приказал чиновникам вдумчиво повысить рождаемость

"Минтруду России, Минобрнауки России, Минстрою России, Минздраву России, Минэкономразвития России, Минфину России подготовить дополнительные меры по поддержке рождаемости и представить их в правительство Российской Федерации", — сообщается на на официальном сайте правительства. Выполнить поручение необходимо до июня следующего года.

Также премьер-министр поручил Минтруду и Минфину "проработать условия софинансирования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет".

Кроме того, Медведев поручил проработать вопрос о расширении календаря профилактических прививок, а также подготовить предложения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту детских больниц.

Напомним, ранее премьер-министр в ходе беседы с представителями СМИ заявил, что бюджет здравоохранения в стране будет расти.

Как сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты РФ, за 2016 год зафиксирован естественный прирост населения в размере 8,2 тысячи человек. "В январе-августе 2016 года зафиксирован естественный прирост населения, равный 8,2 тысячи человек", — заявил ранее глава министерства Максим Топилин.

Однако, по словам ведущего научного сотрудника международной лаборатории политической демографии и макросоциологической динамики ВШЭ, демографа Андрея Коротаева, главный фактор естественного прироста в эти годы, в эти месяцы 2016 года, не столько рост рождаемости (он не очень большой), сколько заметное снижение смертности.

Что касается рождаемости, по мнению демографа, с ней в ближайшее время появятся серьезные проблемы. Всему причина — замораживание материнского капитала — мера абсолютна несвоевременная. Но на данном этапе рождаемость все же растет, на нее влияет региональная политика. В Хабаровске, например, при рождении третьего ребенка полностью погашается размер ипотеки.

Эксперт Pravda.Ru рассказал, что весь этот позитивный эффект краткосрочен. Стоит готовиться к падению рождаемости и росту смертности. "ЕГАИС добились заметного снижения смертности, но сейчас, на фоне замораживания акцизов, разговоров про то, чтобы понижать минимальную цену на водку, боюсь, что у нас и смертность начнет расти уже в ближайшее время", — спрогнозировал демограф Андрей Коротаев.

"Я рекомендую всем тем, кто питает какие-либо иллюзии относительно демографии, забыть о приросте населения на ближайшие годы, и, очевидно, эту траекторию демографического развития сменит убыль. Все происходящее в ближайшие годы уже заложено в нашей демографической структуре. В возраст деторождения и бракоспособный период входит малочисленное поколение. Нас к 2020-2025 годам однозначно ждет очень сильный провал. И никакая миграция его компенсировать не сможет. Причем ставка на миграцию абсолютно ошибочна, потому что таким образом происходит замена одного населения другим, но никак не улучшение демографической ситуации. Боюсь, что при отсутствии необходимых мер россияне будут рожать еще меньше", — рассказал Pravda.Ru начальник сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем Российского института стратегических исследований при Президенте РФ Игорь Белобородов.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 


Россия на грани вымирания
Темы общество демография рождаемость здравоохранение
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
5 лучших масок для лица
Красота
5 лучших масок для лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Финансы
﻿Не так страшен Резервный фонд, как его малюют
Воспитание
Раненый зверь опаснее: ИГИЛ меняет тактику вербовки
Партии
Начинай сначала: Либералы остались без единого кандидата
Читательский топ
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Эксклюзив: В штабе по катастрофе назвали версии гибели Ту-154
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью

Судя по записи, никаких внештатных ситуаций на борту нет, пилоты работают в штатном режиме, голоса у них спокойные.

Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Происшествия
Минздрав: Не все отравившиеся в Иркутске пили метиловый спирт
Происшествия
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?

Помимо скорби по погибшим и соболезнований родным и близким, раздается хор радостных воплей деятелей Украины и российских либералов.

Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Криминал
Герой или "стукач"? Москвичей начали бить за помощь "Парконам"
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Общество
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Происшествия
Украинцы несут цветы и свечи к посольству России в Киеве в связи с трагедией Ту-154
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Юрий Носовский ﻿Не так страшен Резервный фонд, как его малюют Юрий Носовский Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов Фархат Измайлов Двойник в постели и на кухне Фархат Измайлов
Комментарии
vkontakte_14949651 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_14949651 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_14567966 Нобелевский комитет рассмотрит лишение Обамы премии мира
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_381348034 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
lubov Rydenko Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?