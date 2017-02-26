В нападении на миссию ОБСЕ на Донбассе госдеп обвинил ополченцев

В сообщении госдепартамента США, опубликованном сегодня, осуждается нападение на мониторинговую миссию ОБСЕ, а ополчение Донбасса обвиняется в несоблюдении режима прекращения огня.

Фото: AP

"Мы осуждаем нападение в пятницу на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и конфискацию беспилотного воздушного транспортного средства SMM пророссийскими сепаратистскими силами", - говорится в сообщении.

В связи с этим госдепартамент призвал "немедленно начать соблюдать перемирие, вывести все тяжелое оружие и позволить полный и беспрепятственный доступ экспертам ОБСЕ".

Ранее глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан осудил действия против наблюдателей миссии, у которых 24 февраля в городе Ясиноватая к северу от Донецка изъяли беспилотный летательный аппарат.

Как сообщала "Правда.Ру, главными новостями Донбасса в последние дни стали захват фильтровальной станции в Донецке и прекращение подачи воды.

Тревожные события, происходящие в Донецке, для читателей "Правды.Ру, прокомментировал основатель движения "Донецкая республика", донецкий общественно-политический деятель Андрей Пургин.

Ситуация на данный момент тяжелая. Не очень понятно, что будет с водой: будет ли она теперь массово техническая или все же частично питьевая. Ситуация с фильтровальной станцией очень серьезная. Возможно, город будет употреблять по большей части техническую воду.

Военное обострение заметно повсюду, обстрелы идут спорадически - и не прекращаются ни на одну минуту. Местами город серьезно трясет, местами некоторое затишье, но по всей линии соприкосновения идут обстрелы. Увы, но ситуация имеет отчетливую тенденцию к ухудшению.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня