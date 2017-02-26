В нападении на миссию ОБСЕ на Донбассе госдеп обвинил ополченцев

В сообщении госдепартамента США, опубликованном сегодня, осуждается нападение на мониторинговую миссию ОБСЕ, а ополчение Донбасса обвиняется в несоблюдении режима прекращения огня.
"Мы осуждаем нападение в пятницу на специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и конфискацию беспилотного воздушного транспортного средства SMM пророссийскими сепаратистскими силами", - говорится в сообщении.
В связи с этим госдепартамент призвал "немедленно начать соблюдать перемирие, вывести все тяжелое оружие и позволить полный и беспрепятственный доступ экспертам ОБСЕ".
Ранее глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртугрул Апакан осудил действия против наблюдателей миссии, у которых 24 февраля в городе Ясиноватая к северу от Донецка изъяли беспилотный летательный аппарат.
Как сообщала "Правда.Ру, главными новостями Донбасса в последние дни стали захват фильтровальной станции в Донецке и прекращение подачи воды.
Тревожные события, происходящие в Донецке, для читателей "Правды.Ру, прокомментировал основатель движения "Донецкая республика", донецкий общественно-политический деятель Андрей Пургин.
Ситуация на данный момент тяжелая. Не очень понятно, что будет с водой: будет ли она теперь массово техническая или все же частично питьевая. Ситуация с фильтровальной станцией очень серьезная. Возможно, город будет употреблять по большей части техническую воду.
Военное обострение заметно повсюду, обстрелы идут спорадически - и не прекращаются ни на одну минуту. Местами город серьезно трясет, местами некоторое затишье, но по всей линии соприкосновения идут обстрелы. Увы, но ситуация имеет отчетливую тенденцию к ухудшению.
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!
У украинского лидера в 2017 году будет шанс закончить войну в регионе, считает экстрасенс.
Комиссия по борьбе со лженаукой РАН издала меморандум против гомеопатии. То, что рекомендации этой комиссии весьма напоминают меры, предпринятые в 1940-х годах в СССР против "лженауки генетики", — еще полбеды. Хуже, что многие аргументы противников гомеопатии сомнительны с точки зрения их же собственного подхода, являясь спекулятивной догматикой.
Египет повысил стоимость визы в ожидании туристов из России.