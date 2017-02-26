Несмотря на санкции и беспрецедентное охлаждение отношений между Россией и НАТО, спортсмены из стран альянса приняли участие в третьих Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.
В частности, одна из участниц соревнований из Словении скалолазка Майя Видмар уже заявила, что "этот факт является своеобразным ответом на санкции в отношении России".
Она также добавила, что "ей очень нравится атмосфера благожелательности и комфорта, в которой она оказалась". Спортсменка пояснила, что участники соревнований даже дружат, "хотя, казалось бы, должны испытывать друг к другу некую настороженность".
"Мы здесь — и этим все сказано", — заключила спортсменка, напомнив, что созданный российскими организаторами сочинский скалодром "не уступает ни одному из европейских, а организация соревнований остается на очень высоком уровне".
Ранее СМИ сообщили, что III Всемирные военные игры — соревнования, в которых участвуют только спортсмены-военнослужащие. В России такие игры проходят впервые, но в них уже участвуют 400 спортсменов из 26 стран мира.
В ходе соревнований разыгрывается 44 комплекта медалей. На открытии игр была зачитана телеграмма-приветствие в адрес участников и организаторов от президента России Владимира Путина.
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