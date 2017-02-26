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Источник Правда.Ру

Тест из трех вопросов не могут пройти претендующие в спецназ Украины

Общество

Украинский блогер Роман Синицын на своей странице в "Фейсбуке" сообщил, что проведен очень увлекательный опрос.

Тест из трех вопросов не могут пройти претендующие в спецназ Укр
архив Правды. Ру

Опрос показал, что 80% претендующих в спецназ Украины не могут пройти обыкновенный тест. В нем всего три вопроса: кто есть президент Украины; Луцк — это какая область; столица какой страны Варшава. На них могут ответить только 20% желающих попасть в спецназ. А на вопрос: "Назовите три ветви власти в Украине" — отвечают только 5%. При этом испытуемые неплохо проходят физическую подготовку.

Блогер объясняет сложившуюся ситуацию тем, что низкая зарплата в 250 долларов не привлекает "образованных и сильных".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Интернете набирает популярность видеоролик, на котором доблестный украинский спецназ пытается захватить здание Госпогранслужбы. Турникет, стоявший на входе, стал для бойцов "Корда" серьезным препятствием. На видео спецназовцы по несколько секунд пытаются протиснуться между крутящейся частью турникета. Через какое-то время бойцы все-таки догадываются, что через турникет можно перелезть поверху.

Когда спецназовцы попадают внутрь здания, они также неуклюже пытаются повалить на пол охранника. Но получается у них это плохо, поэтому, чтобы скрутить одного человека, который не особо при этом сопротивлялся, потребовалось три бойца.

Пользователи соцсетей активно комментировали видео, фантазируя на тему, что бы произошло, будь на пути доблестных спецназовцев эскалатор или вращающаяся дверь. "Девушка в конце видео, более эффективно преодолела этот турникет", — добавил еще один комментатор.

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