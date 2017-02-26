Россия расстреляла бы войска НАТО в Косове

О подробностях засекреченной операции рассказал в интервью РИА "Новости" глава Ингушетии и участник событий Юнус-Бек Евкуров, который командовал передовой разведгруппой, прибывшей в Слатину до подхода основных российских сил.

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. Фото: Facebook

По словам Евкурова, российские десантники из миротворческих сил ООН открыли бы огонь на поражение по британской бронетанковой колонне из состава балканского контингента НАТО, если бы британцы предприняли попытку проникнуть на аэродром Слатина в Косове в июне 1999 года.

Евкуров отметил, что британский генерал Майк Джексон, руководивший операцией НАТО на Балканах, проявил здравомыслие. Он отказался подчиниться приказу командующего силами альянса в Европе американца Уэсли Кларка вступить в бой с российскими десантниками. Евкуров опроверг сообщение ряда СМИ о том, что Джексон лично командовал бронеколонной и якобы знаками указывал танкам приближаться к российскому блокпосту перед аэродромом. При этом, по словам Евкурова, британские офицеры пытались "продавить" россиян.

Российские десантники заняли аэродром Слатина под Приштиной, после чего войска НАТО попытались их оттуда выдавить, но эти усилия ни к чему не привели.

"В данной ситуации натовцы подошли, остановились, увидели, поняли, что лезть нельзя, и оказалось так, что военная составляющая осталась за нами. Если бы сунулись, то огонь на поражение открыли бы, даже не сомневайтесь!" — сказал Евкуров, получивший в 2000 году звание Героя России. При этом, по его словам, "если бы, например, ситуация была наоборот, наши просто снесли бы всё на своем пути".

Он также не считает поведение британцев трусостью: "Я бы не говорил, что они проявили трусость. По крайней мере, они проявили, так будем говорить, здравомыслие. Так будет более верно".

Напомним, что в 1999 году командующий НАТО первым приказал уничтожить "русский десант".

Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года.

Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура.

По информации властей СРЮ, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка десяти тысяч были серьезно ранены.

Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых — сербы.

Операция "Союзная сила" унесла жизни людей и после своего окончания, НАТО использовало в боеприпасах радиоактивный обедненный уран.

Бомбардировки были прекращены после подписания военно-технического соглашения в Куманове между представителями югославской армии и стран НАТО.

В результате операции была завершена косовская война. Контроль над регионом перешел к силам НАТО и международной администрации, которая затем передала большинство полномочий структурам этнических албанцев.

Прошли этнические чистки и (по данным прокуратуры по военным преступлениям Республики Сербии) военные преступления против сербского и цыганского населения Косова и Метохии.

Операция оправдывалась как гуманитарная интервенция, но она была проведена без мандата ООН, в связи с чем она часто характеризуется критиками как незаконная военная агрессия.

Вооруженные акты насилия против полиции и гражданского населения со стороны албанских сепаратистов начались в Косове с начала 1996 года, а 28 февраля 1998 года Армия освобождения Косова (АОК) провозгласила начало вооруженной борьбы за независимость края.

В конце февраля — начале марта 1998 года в ответ на ряд нападений боевиков АОК на полицейских в Косове силы безопасности Югославии атаковали ряд селений в районе деревни Дреница в центральном Косове.

23 сентября 1998 года Совет безопасности ООН принял резолюцию под номером 1199, призывающую стороны к прекращению огня.

24 сентября НАТО приступило к планированию воздушной кампании против Югославии.

В ночь на 12 июня 1999 года десантники российских миротворческих сил, опередив войска НАТО, вошли на территорию Югославии.

Марш-броском из Боснии и Герцеговины они заняли аэродром Слатина близ Приштины, а через несколько часов туда же прибыли и подразделения других иностранных армий.

Хотя командующий силами НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк приказал британскому генералу Майклу Джексону, командовавшему группировкой на Балканах, захватить аэродром раньше русских, британец ответил, что не собирается начинать третью мировую войну.

Впоследствии известный британский певец Джеймс Блант свидетельствовал о приказе генерала Кларка отбить аэродром у российских десантников: "Около 200 русских расположились на аэродроме… Прямым приказом генерала Уэсли Кларка было "подавить их". Кларк использовал необычные для нас выражения. Например, "уничтожить". Для захвата аэродрома были политические причины. Но практическим следствием стало бы нападение на русских".

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