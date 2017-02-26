Моника Белуччи объявила всех мужчин "скотами"

Газета Blic сообщает, что Моника Белуччи дерзко ответила на просьбу журналистов сказать что-нибудь на сербском языке на кинофестивале FEST.

архив Правды.Ру

Знаменитость заявила, что все мужчины — "скоты". По словам режиссера Эмира Кустурицы, Беллуччи процитировала свою реплику из фильма "По млечному пути". Он попытался оправдать актрису и уверить присутствующих, что она пошутила.

Известно, что для нового фильма Беллуччи пришлось выучить сербский язык (съемки длились четыре года). По словам самой актрисы, она часами оттачивала фразы. Кроме того, Белуччи научилась доить коров.

"По млечному пути" — драматический фильм, снятый Кустурицей, — об истории любви в период боснийской войны.

Итальянская актриса Моника Белуччи и французский актер Венсан Кассель прожили вместе более 14 лет. У супругов две дочери, сообщала "Правда. Ру". Пара рассталась в августе 2013 года. Красавица взяла вину на себя, объявив на весь свет, что безумно любит мужа, но «иногда мне хочется его убить». В интервью одному итальянскому изданию Белуччи сказала: «Мне кажется, мы не всегда на самом деле выбираем человека, просто так складывается, происходит само собой, без нашего решения. Происходит и остается так, как есть. До поры». Мужчина по поводу развода тогда промолчал. Триллер «Необратимость», где Моника и Венсан играют мужа и жену, начинается и заканчивается фразой «Время разрушает все».

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!