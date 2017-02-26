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Источник Правда.Ру

Британскую гей-пару хотел задушить усыновленный русский мальчик

Общество

Daily Mail сообщает, что в Британии гей-пара стала опасаться усыновленного мальчика.

Британскую гей-пару держит в страхе усыновленный русский мальчик
Фото: dailymail. co. uk

История такова: Глен Хэммет усыновил Рената и Макса; он их нашел в ульяновском детдоме. Его партнер по жизни — Кит Миллэй — живет в Великобритании. Стоит подчеркнуть, что в России существует запрет на усыновление гей-парами детей.

И вот спустя годы в семье голубых отцов воцарился хаос. Глен и Кит рассказали, что за последние шесть лет 21-летний Ренат пытался задушить поводком для собаки одного из родителей. По их словам, старший сын недолюбливает брата, нападает на него. В ход идет все — ножи, отвертки. Кроме того, Ренат ворует деньги и тратить их по своему назначению. Ренат устраивает погром в доме в Лондоне. "Наша жизнь превратилась в кошмар. Мы физически, эмоционально и финансово уничтожены", — заявили гей-папы.

По словам Рената, гей-пары должны быть очень внимательными, когда они усыновляют детей. Из-за этого он и обозлился на весь мир.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что американские ученые пришли к выводу, что в стране каждый двенадцатый мужчина имеет гомосексуальную ориентацию. Учёные из трёх университетов США (Атлантический университет Флориды, Государственный университет Сан-Диего и университет Вайденера) пришли к выводу, что в период с 1973 по 2014 год количество сообщений об однополых сексуальных контактах увеличилось вдвое, как, впрочем, и публичное одобрение: оно увеличилось в четыре раза.

Опрос также показал, что количество мужчин, имевших сексуальную связь с человеком своего пола, выросло с 4,5% до 8,2%. Процент женщин, имевших однополые контакты, также увеличился — с 3.6% до 8.7%.

Британские ученые заинтересовались особенностями речи мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Для того чтобы объяснить их "сладкую" и неприятную для многих окружающих манеру говорения, они провели исследования с участием детей и подростков, страдающих от гендерной дисфории (невозможности однозначно определить свою половую принадлежность — прим.). Science News сообщает, что исследователи интересовались тем, почему геи заменяют обычное звучание на свистящее, шипящее и носовое. Для этого они наблюдали за 34 мальчиками в возрасте от пяти до 13 лет, анализируя, как у детей меняются эти "предпочтения". Ученые заметили, что по мере взросления у таких детей вырабатывалось "гейское" произношение: в своей речи они использовали все больше свистящих звуков, привлекающих внимание окружающих. Исследователи намерены продолжить свой эксперимент и предупреждают, что пока это лишь предварительные выводы.

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