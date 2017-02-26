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Источник Правда.Ру

Активист Дадин рассказал, чем займется после освобождения

Общество

Активист Ильдар Дадин 26 февраля вышел на свободу. Ранее он был осужден за неоднократные нарушения законодательства о порядке проведения массовых акций, однако впоследствии был реабилитирован Верховным судом.

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Напомним, Верховный суд по ходатайству прокуратуры постановил, что задержание и осуждение активиста были совершены с нарушениями законодательства. При этом статья, по которой был осужден Дадин, оставлена в силе.

Стоит напомнить, что Дадин во время пребывания в местах не столь отдаленных обвинял сотрудников колонии в пытках. Хотя при этом отказывался от медицинского освидетельствования и проверки на полиграфе. В результате ряд правозащитников отказались участвовать в кампании поддержки активиста — из-за постоянной смены последним показаний.

"Сегодня почтой пришло решение суда об освобождении Эльдара Дадина. Без этого документа мы не имели права его отпустить. Сейчас же мы побьем все рекорды, освободив его буквально через 10 минут. Ему осталось получить деньги на билет до дома и справку. Он объективно в отличном расположении духа. За время пребывания в колонии набрал около 10 килограммов. Так что если его и "пытали" за решеткой, то усиленным кормлением", — прокомментировал освобождение Дадина заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Сам Дадин по выходе из колонии заявил, что убедился в наличии в России гражданского общества, которое является частью мирового. Он также прокомментировал заявление жены, Анастасии Зотовой, о намерении покинуть Россию.

"Мы еще это обсудим. Я хочу пока хотя бы месяц отдохнуть. Максимум — полгода. Если я не буду участвовать дольше — сам себя уважать не буду. Хочется вернуться в строй. Готов свою жизнь отдать, чтобы в России не вернулись времена репрессий Сталина", — сообщил Дадин.

"Важно также понимать, что наша судебная система научилась признавать собственные процессуальные ошибки, что дает определенный позитивный прецедент. Все же реабилитация таких заключенных — это с политической точки зрения всегда позитивный шаг. Тем не менее, нужно понимать, что такое сам Дадин. Если внимательно проанализировать его поведение в колонии и всю предыдущую информационную кампанию, то можно сделать ряд определенных предположений",- отмечал ранее Politonline. ru. Например, что лавры "узника совести" могут оказаться неплохим подспорьем в дальнейшей карьере.

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