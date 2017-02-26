В Ираке найдена крупнейшая братская могила

В Ираке найдено массовое захоронение с четырьмя тысячами тел. Как передает The Telegraph, это крупнейшая братская могила в стране. Часть убитых — это силовики, захваченные в плен при взятии Мосула.

архив Правды.Ру

Эксперты отмечают, что в районе Хасфа образовалась воронка. Ее и облюбовали боевики "Исламского государства" (деятельность группировки запрещена в России). Они начали ее использовать для погребения. Жертв они "хоронили" именно там. По словам очевидцев, террористы свозили в грузовиках людей к воронке, расстреливали их и сваливали тела.

Крупное массовое захоронение со 150 телами, среди которых - местные жители, казненные боевиками террористической группировки «Исламское государство», обнаружено в сирийской Пальмире, сообщала "Правда.Ру".

"Правда.Ру писала о том, что исламисты ранее вели ожесточенные бои в окрестностях древнего сирийского города Пальмира. Наступление их на этот город вызвало серьезную озабоченность у мировой общественности в связи с угрозой историческим памятникам, находящимся под охраной ЮНЕСКО.

Ранее Правда.Ру сообщала, что в этом году ФСБ задержала в Москве группу вербовщиков террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории России. В общей сложности, силовики надели наручники на 18 человек. Задержанные не только агитировали людей к вступлению в запрещенную в РФ группировку, но и обеспечивали "новобранцев" поддельными документами. С их помощью осуществлялась переправка рекрутов на территорию Сирии с целью участия в боевых действиях на стороне незаконных вооружённых формирований. В МВД также рассказали, как ИГИЛ снабжали российскими паспортами. Об этом можно узнать здесь.

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