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Источник Правда.Ру

В Америке передвинули вперед стрелки "часов судного дня"

Общество

 

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Фото: AP

Американские физики передвинули стрелки символических "часов судного дня" на 30 секунд ближе к "ядерной полуночи". Об этом сообщила руководящая проектом редакция журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

Теперь стрелки остановились в двух с половиной минутах от "ядерной полуночи". В официальном заявлении говорится, что на решение повлияло несколько факторов, в числе которых высказывания Дональда Трампа об укреплении американского ядерного арсенала и его отрицание климатических изменений, передает РИА Новости.

Как сообщала Правда.Ру, на днях конгрессмены США Эдвард Марки и Тед Лью предложили запретить американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран. Соответствующий законопроект был внесен в конгресс 24 января.

Авторы полагают, что особую актуальность проблема получила после того, как президентское кресло занял Дональд Трамп — человек, наделённый полномочиями "начать ядерную войну в любой момент". По словам сенатора Марки, ранее Трамп сообщал, что будет рассматривать вопрос нанесения ядерного удара по террористам.

К слову, и сам Трамп заявил, что испугался переданного ему "ядерного чемоданчика". В интервью телеканалу ABC он поделился своими ощущениями при передаче ему кодов доступа в день его инаугурации 20 января.

"Когда они объясняли, что это из себя представляет, и о каких разрушениях может идти речь, это очень отрезвляющий момент. Это очень, очень страшно, в каком-то смысле", — поделился Трамп. "Нет, я уверен, что все сделаю правильно", — поспешил добавить он, но все же повторил: "Но это очень, очень страшно".

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что США должны укрепить и значительно расширить свой ядерный потенциал. "Соединённые Штаты должны значительно укреплять и расширять свой ядерный потенциал до тех пор, пока мир не придёт в чувство относительно ядерных бомб", — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Эксперты называют высказывания Трампа двусмысленными и опасаются, что будущий американский лидер может повернуть вспять почти полувековой курс Соединенных Штатов на сокращение ядерного арсенала. Ведь придется пересматривать почти полувековую ядерную политику Соединенных Штатов.

Добавим, Трамп также заявил, что Вашингтон может отменить некоторые санкции против Москвы, если Белому дому удастся заключить с президентом Владимиром Путиным соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений.

"Страны Запада наложили санкции на Россию. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено", — ответил Трамп в интервью газете Times на вопрос журналиста о перспективах будущих переговоров РФ и США по ядерному разоружению.

Однако, по мнению пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, симметричное ядерное разоружение США и России недопустимо, страны имеют различный ядерный потенциал, и поэтому увязывать вопросы отмены санкций против России со стороны США и ядерного сокращения вряд ли возможно.

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