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Источник Правда.Ру

В Кремле назвали "частным мнением" слова Клименко об ограничении интернета в РФ

Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предложение советника президента РФ Германа Клименко ограничить в России интернет. Песков назвал это заявление "частным мнением" Клименко.

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Фото: REX

"В данном случае речь идет о частной экспертной точке зрения", — заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС о том, можно ли расценивать заявление Клименко как официальную позицию Кремля.

Напомним, сегодня советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко в ходе своей лекции "Информационная безопасность России" в рамках курса "Армия и общество", который проходит в Военной академии Генштаба ВС РФ, заявил, что единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России — это ограничение интернета, как в Китае.

"Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", — заявил Клименко.

Между тем, позже он отметил, что вовсе не имел в виду, будто нужно ограничить интернет в России - просто в ходе лекции рассказывал о существующих мировых практиках.

"На самом деле я просто рассказывал, что в мире по регуляторике. Я имел ввиду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче. Речи о том, чтобы ограничить интернет в РФ как в Китае, не шло", — сказал Клименко.

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