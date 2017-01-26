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Источник Правда.Ру

ОНФ сообщил о "генеральной уборке" незаконных свалок в городах РФ

Общество

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) начинают проект по борьбе с незаконными свалками "Генеральная уборка". Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Центрального штаба движения.

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Фото: AP

По данным ОНФ, в России сейчас около 20 тысяч незаконных свалок, половина из которых — небольшие и стихийно возникающие. Общественники предлагают не просто выявлять такие места, но и добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные органы и к представителям власти, привлекать волонтеров.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой, все материалы, полученные в рамках проекта, лягут в основу "Интерактивной карты свалок", которую должны будут использовать региональные власти для ликвидации незаконных мусорных полигонов.

В свою очередь, координатор проекта "Генеральная уборка" депутат Госдумы Владимир Гутенев отметил, что "Интерактивная карта свалок" будет привязана к "Яндекс- картам" и охватит все субъекты РФ. То есть сообщить о мусоре сможет любой житель России.

Все чаще в СМИ появляются сообщения о свалках из разных городов страны. К примеру, свалка в Кстовском районе Нижегородской области вызвала очередной протест местных жителей. Из-за постоянного неприятного запаха и дыма страдают люди. Врачи, работающие в местном медицинском учреждении, отмечают постоянный рост хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей.

Помочь местным жителям разобраться в сложившейся ситуации выехали представители Общероссийского народного фронта.

"Мы держим данный вопрос на контроле около года. В прошлом году мы здесь были и обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность работы этой свалки. В ходе проверки были выявлены нарушения. Здесь даже нефтехимические отходы сваливали. И я знаю, что природоохранная прокуратура выиграла суд, по решению которого данная свалка должна быть закрыта и рекультивирована", — отметил эксперт НРО ОНФ Илья Савинов.

Добавим, экология — одно из приоритетных направлений работы ОНФ в будущем году. Сопредседатель центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева рассказала о проектах ОНФ в рамках предстоящего Года экологии.

Работа будет продолжена как по уже существующим проектам, так и по новым. В частности, одним из таких проектов станет "Интерактивная карта свалок" — геоинформационный ресурс, на котором любой пользователь сможет обозначить незаконный полигон, стихийную свалку и принять непосредственное участие в их ликвидации. "Мы также планируем запустить "Зеленый щит" — в рамках этого проекта усилия будут сосредоточены на сохранении и развитии лесопарковых зон внутри и вокруг населенных пунктов", — сказала Тимофеева.

Правда.Ру уже сообщала о проекте "Зеленый щит". Вступающий в силу с 1 января закон о "зелёном щите" предусматривает создание защитных лесопарковых зон по инициативе общественности. Однако, по словам руководителя партийной мониторинговой группы "Живой лес", только в семи субъектах приняты соответствующие изменения в региональное законодательство, в акты экологического и природоохранного законодательства и только в одном были приняты изменения в региональный закон об общественной палате региона, который позволяет реализовывать закон о "зелёном щите".

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