Эдуард Лимонов: Попытки Киева запретить российские книги вызывают смех

В декабре 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза "иностранной продукции антиукраинского содержания". Теоретически с этого момента, прежде чем российская печатная продукция сможет поступить на украинские рынки, ее должен цензурировать специальный общественный экспертный совет, созданный при Государственном комитете по вопросам теле- и радиовещания Украины. Сегодня украинские СМИ сообщили, что запрет действует.

источник Pravda. Ru

"С 1 января до 1 апреля запретили (ввоз книг), пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки", — сказал глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин украинскому изданию "Вести". Харьковские таможенники информацию не подтверждают. По их словам, им не поступало "никаких документов, запрещающих ввоз книг".

Учитывая процессы, которые сейчас имеют место на Украине, сообщение украинских "Вестей" не выглядит фейком. Ранее в стране уже запрещали российские фильмы, а недавно в Раду внесли законопроект "О государственном языке", по которому использование других языков, включая русский, станет уголовно наказуемым.

Запрет на ввоз книг для Pravda.Ru прокомментировал писатель и политический деятель Эдуард Лимонов.

— Можно понять выборочный запрет на ввоз определенных книг, но в данном случае речь идет о тотальном запрете. Чем это грозит?

— Я не могу серьезно к этому относиться. Посмотрите на эту Раду, это круглые идиоты, еще и абсолютно закомплексованные! Она уже всем в мире надоела.

— Как вы считаете, в апреле снова разрешат?

— Мне, например, все равно. Вот они запретили мою книгу "Киев капут" — и черт с ними. Запрещенная книга вдвойне ценна. На Украине даже и запретить по-нормальному ничего не могут. У них же все из рук валится. Так что не относитесь к этой мере серьезно.

Я раньше жил в Харькове до 23 лет. Я наблюдал всю эту публику. У нас было две украинские газеты, которые никто не читал, и весь этот тираж отправляли на рынок заворачивать селедку. Это были смешные люди, которые работали в этих газетах. Просто отсталые, средневековые. Я хорошо знаю этот типа. Ну как можно серьезно относиться к тому, что они там говорят?

— Но ведь если книги читать перестанут, ситуация станет еще хуже?

— Да не важно, будут они читать, не будут. У меня достаточно читателей. Это все у меня вызывает только смех.

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