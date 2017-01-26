Зачем ЦРУ 40 лет следило за ценами на водку в СССР

Сотрудники ЦРУ США тщательно следили за погодой в городах СССР и на протяжении сорока лет отслеживали цены на водку. Это стало известно после того, как управление рассекретило некоторые документы.

Фото: REX

Как выяснилось, агенты плохо представляли себе страну, в которой им приходилось работать.

"В дом проведены газ и водопровод, но горячая вода включается 1 раз в год — в день, когда комиссия инспектирует здание", — так выглядит одно из донесений, с которым ознакомились журналисты РЕН-ТВ.

Вместо сводок шпионской работы там оказались подборки советских анекдотов и карикатур."Больше всего жителей Ленинграда возмущают цены на водку, со всем остальным они, в общем-то, готовы смириться", — сообщается в другом донесении.

Напомним, Центральное разведывательное управление США опубликовало около 12 миллионов страниц различных материалов, которые касаются работы в период с 1940 по 1990-е годы.

Как сообщает Bloomberg, файлы доступны на сайте ЦРУ. Рассекреченные документы, в частности, включают доклады по вопросам политики и разведопераций. Часть файлов в некоторой степени проливает свет на деятельность управления в период войн во Вьетнаме и Корее, а также холодной войны. По данным агентства, обнародованы и материалы, которые имеют отношение к предполагаемой программе по изучению неопознанных летающих объектов.

Есть в рассекреченных документах и важные исторические факты. Например, благодаря выложенной в сеть телеграмме тогдашнему госсекретарю США Генри Киссинджерустало известно о столкновении атомных подлодок США и СССР. Это случилось в водах Северного моря у берегов Великобритании в разгар холодной войны в 1974 году.

Американское издание Times приводит слова экспертов о том, что столкновение американской субмарины, несшей 160 ядерных боеголовок, и советского судна было настолько серьезным, что могло привести к началу Третьей мировой войны.

А недавно Правда.Ру сообщала, что около 11 тысяч недавно рассекреченных документов ЦРУ свидетельствуют, что США считали террористами украинских националистов, их организации и лидеров — таких, как Степан Бандера. Впрочем, это не помешало Вашингтону финансировать, поддерживать и использовать этих людей. Документы от 1948 года выложили в свободный доступ.

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