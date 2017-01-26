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Источник Правда.Ру

МВД защитит москвичей от буйства футбольных фанатов

Общество

Полиция не допустит перемещений групп футбольных болельщиков по улицам Москвы, создающих угрозу безопасности жителей, во время проведения крупных футбольных матчей.

МВД защитит москвичей от обезбашенных футбольных фанато
Фото: АР

"Движений явных толп футбольных болельщиков по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны сыграть на опережение по подготовительным мероприятиям, конечно, проявляя гостеприимство", — заявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой на расширенной коллегии ГУ МВД по Москве.

Он также отметил, что при подготовке к матчам Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года необходимо проработать ряд вопросов, касающихся не только подготовки личного состава. "Доработайте все, что необходимо, в том числе и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, использованного на охране общественного порядка", — сказал Александр Горовой.

Напомним, в четырех городах страны — в Москве, в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года пройдет Кубок конфедераций. На следующий, 2018 год, с 14 июня по 15 июля пройдет Чемпионат Мира по футболу на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

В Марселе на Евро-2016 перед матчем группового этапа Англия - Россия произошли беспорядки, участниками которых стали англичане, российские болельщики, а также местные жители. 

На последних минутах встречи, когда пропустившие один мяч во втором тайме россияне сравняли счет, ситуация стала огнеопасной. В российском секторе зажгли два файера и дважды выстрелили сигнальными ракетами. Вслед за этим, несколько десятков болельщиков прорвали оцепление стюардов и кинулись в сектор англичан. Диктор стадиона по-русски пытался успокоить хулиганов.

Спортивный журналист из Великобритании Саймон Раунтри в своем микроблоге в Twitter написал, что английские фанаты провоцировали российский сектор оскорбительными кричалками, а его коллега Мартин Макинтайр добавил, что один из англичан осквернил российский флаг.

Полиция пустила слезоточивый газ, применила дубинки и водометы. Поле столкновений 35 человек получили ранения, а один из фанатов находится при смерти, передает телеканал BFMT.

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