МВД защитит москвичей от буйства футбольных фанатов

Полиция не допустит перемещений групп футбольных болельщиков по улицам Москвы, создающих угрозу безопасности жителей, во время проведения крупных футбольных матчей.

Фото: АР

"Движений явных толп футбольных болельщиков по улицам столицы, что мы видели во Франции, в нашем городе не будет. Мы должны сыграть на опережение по подготовительным мероприятиям, конечно, проявляя гостеприимство", — заявил первый заместитель главы МВД России Александр Горовой на расширенной коллегии ГУ МВД по Москве.

Он также отметил, что при подготовке к матчам Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года необходимо проработать ряд вопросов, касающихся не только подготовки личного состава. "Доработайте все, что необходимо, в том числе и по инфраструктуре безопасности, имея в виду дальнейшую возможность минимизации личного состава, использованного на охране общественного порядка", — сказал Александр Горовой.

Напомним, в четырех городах страны — в Москве, в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля 2017 года пройдет Кубок конфедераций. На следующий, 2018 год, с 14 июня по 15 июля пройдет Чемпионат Мира по футболу на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

В Марселе на Евро-2016 перед матчем группового этапа Англия - Россия произошли беспорядки, участниками которых стали англичане, российские болельщики, а также местные жители.

На последних минутах встречи, когда пропустившие один мяч во втором тайме россияне сравняли счет, ситуация стала огнеопасной. В российском секторе зажгли два файера и дважды выстрелили сигнальными ракетами. Вслед за этим, несколько десятков болельщиков прорвали оцепление стюардов и кинулись в сектор англичан. Диктор стадиона по-русски пытался успокоить хулиганов.

Спортивный журналист из Великобритании Саймон Раунтри в своем микроблоге в Twitter написал, что английские фанаты провоцировали российский сектор оскорбительными кричалками, а его коллега Мартин Макинтайр добавил, что один из англичан осквернил российский флаг.

Полиция пустила слезоточивый газ, применила дубинки и водометы. Поле столкновений 35 человек получили ранения, а один из фанатов находится при смерти, передает телеканал BFMT.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!