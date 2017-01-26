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Forbes назвал российских "королей недвижимости"

Общество

Российский Forbes составил рейтинг "Короли недвижимости — 2017". В него вошли владельцы офисов, торговых центов, гостиниц и прочих объектов на территории России, получившие в прошлом году максимальные доходы от операций с ними.

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Фото: Fotodom.ru/DP

Первую строчку делят предприниматели Захар Илиев и Год Нисанов, владеющие ТК "Фуд Сити" и ТЦ "Европейский" в Москве. По оценке Forbes, в 2016-м они заработали на недвижимости 1,27 миллиарда долларов.

Далее идет Ингвар Кампрад ("ИКЕА Мос") — он нажил богатство на сдаче в аренду площадей в ТРЦ "Мега Белая Дача" и "Мега Химки". Она принесла ему 800 миллионов долларов.

На третьей позиции списка — Самвел Карапетян (группа "Ташир"), заработавший 670 миллионов долларов.

К слову, на недвижимости свое немалое состоянии "сколотил" и нынешний президент Америки Дональд Трамп. Трамп начал свою карьеру в компании отца и сначала сконцентрировался на области, которую предпочитал его отец, — аренде домов для людей, относящихся к среднему классу, в Бруклине, Куинсе и Статен-Айленде. Одним из первых проектов Дональда (он ещё учился в колледже) была модернизация заложенного без права выкупа 1200-квартирного комплекса в Цинциннати, штат Огайо, "Свифтон-Виллидж": не сданными в аренду числились 66 % квартир, а Трамп решил благодаря своему проекту реализовать 100 % в течение года. Когда Trump Organization продала "Свифтон-Виллидж" за 12 млн. долларов, компания получила 6 млн долларов чистой прибыли.

Позже Трамп работал над проектами под названием "Международный отель и башня Трампа" в разный городах США.

Напомним, недавно агентство Bloomberg рассказало появлении в России еще одного долларового миллиардера — Виталия Орлова, владеющего компанией "Норебо Холдинг". Компания занимается рыболовным промыслом на Севере России.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Орлова составляет миллиард долларов. Однако он не числится в списках богатейших бизнесменов, в том числе в рейтинге журнала Forbes.

Bloomberg отмечает, что своё состояние увеличить до миллиарда Орлову помогли ответные меры России на западные санкции — запрет на ввоз иностранных продуктов. В стране повысился спрос на отечественную мойву, скумбрию и сельдь.

А в прошлом году глава "Газпрома" Алексей Миллер вновь возглавил ежегодный рейтинг журнала Forbes "25 самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний". По данным издания, за год вознаграждение Алексея Миллера составило $17,7 миллионов.

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