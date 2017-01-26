Патриарх Кирилл призвал создать банк для нищих и запретить микрозаймы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев ограничить деятельность микрофинансовых организаций в России. По его словам, в стране нужно "поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении", — заявил патриарх, выступая в Госдуме, передает Интерфакс.

Микрофинансовые организации патриарх сравнил с теми, кто в дореволюционной России "наживался за счет бедняков", и назвал их "мироедами". Глава РПЦ рассказал, что больше всего от организаций, выдающих микрозаймы, страдают зависимые люди, а впоследствии — их семьи.

"Считаю, что, может быть, следует ознакомиться с опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования", — сказал патриарх Кирилл. Он рассказал, что с таким опытом ознакомился в Индии.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, из-за падения доходов количество россиян, взявших кредиты, выросло за 2016 год на 2% и достигло 61%. В самых проблемных регионах не имеют задолженность только 15% активного населения, а в Республике Алтай непогашенный кредит имеют уже 99% работающих. То есть, практически каждый работающий житель республики имеет хотя бы один кредит. По данным статистики, также 86% жителей Курганской области имеют кредиты, Тывы — 83%, Бурятии — 81%, Республики Коми — 80%.

По словам гендиректора ОКБ Даниэля Зеленского, одновременно с ростом количества заемщиков наблюдалось и снижение среднего размера долга с 214 тысяч до 209 тысяч рублей. Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке (482 тысяч рублей), а самые маленькие долги у заемщиков Республики Алтай (106 тысяч рублей).

Эксперты говорят, что такая тенденция вполне естественна.

— У нас сейчас самый большой объем задолженности физических лиц по заимствованиям. Составляет он, по-моему, около 14 триллионов рублей, что фактически соответствует бюджету страны. Причины тоже просты — падение реально располагаемых доходов населения, не только в валютном эквиваленте, но и уже в рублевом эквиваленте. За прошлый год оно составило почти 10%. При этом увеличивающаяся безработица, которую у нас теперь называют скрытой безработицей, показывая красивые цифры. Официально безработица в районе около 5%, — рассказал директор Института актуальной экономики, лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев.

По его словам, люди, не имеющие источника дохода, начинают прибегать к услугам так называемых микрофинансовых организаций, под те самые кабальные проценты, что, соответственно, фактически ведет к полной невозможности исполнения своих обязательств по подобным договорам. В связи с этим возникает ситуация, что объем кредитов все нарастает.

Решать проблему нужно комплексно, уверен эксперт:

— Можно запретить кредитные организации, микрофинансовые организации, но это нарушение всех устоев рыночной экономики. Можно зарегулировать эти организации, но тогда это все перейдет в черный рынок, где прибавятся не только проценты, но и откровенный криминал, когда и коллекторы могут показаться приятным воспоминанием для тех, кто будет брать деньги на черном рынке.

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