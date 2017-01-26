Правительство направит регионам 25 млрд на строительство новых школ

Правительство направит в регионы в виде субсидий на строительство новых школ 25 млрд руб. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Самый большой объем средств, который касается образования, — это субсидии на строительство новых школ: 25 млрд руб. должны направляться в 57 регионов",- сказал Медведев.

Планируется, что к концу этого года появится более 100 тысяч новых мест в образовательных учреждениях.

Также ранее стало известно, что более 75 российских регионов подали заявки на участие в госпрограмме строительства новых школ в 2017 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера Ольги Голодец по итогам всероссийского селектора с участием руководителей органов власти регионов.

"В 2017 году на участие в этой программе предварительные заявки подали 76 регионов. На ее реализацию, как и в прошлом году, заложено 25 млрд рублей", — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что, по данным Минобрнауки, в 2016 году в 47 субъектах РФ введено в строй 60 школьных объектов на 152 тысячи учебных мест.

Реализация госпрограммы строительства и реконструкции школ предполагает создание 6,5 млн мест за 10 лет. Общая стоимость работ оценивается в 3 трлн рублей.

Напомним, 1 сентября прошлого года в России открыли свои двери более 90 школ в разных регионах России.

"Мы в этом году начали масштабную программу создания новых мест в системе школьного образования, и 1 сентября откроют двери 92 новые школы. Такого не было все последние годы", — заявил тогда глава минобра Дмитрий Ливанов, выступая на встрече президента РФ с членами правительства.

Как ранее сообщала Правда.Ру, на съезде "Единой России", который прошел 21-22 января, также поднимали вопрос строительства школ в стране.

Сообщалось, что "Единая Россия" обеспечит контроль за реализацией программы по введению дополнительных мест в школах, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенным на эти цели. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов в ходе работы дискуссионной площадки "Умная сила и культурное лидерство".

Он напомнил о программе строительства новых школ. "Уже в 2016 году по инициативе партии "Единая Россия" ее поправками в федеральный бюджет предусмотрены 25 миллиардов рублей для старта этой масштабной программы, которая должна обеспечить всех наших учащихся возможностью учиться в одну смену", — отметил Никонов.

Он подчеркнул, что программа будет развивать дальше, чтобы решить задачу, поставленную президентом России Владимиром Путиным в течение ближайших десяти лет.

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