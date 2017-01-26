В Индии умер российский посол

В Нью-Дели в результате болезни на 68-м году жизни скончался посол России в Индии Александр Кадакин. По некоторым данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

фото: rusembindia.com

"На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Вся дипломатическая карьера Александра Кадакина с 1971 года была тесно связана с развитием российско-индийских отношений", — рассказали РИА Новости в посольстве.

Советник по культуре Посольства РФ в Индии Нана Мгеладзе подтвердила информацию о кончине посла Александра Кадакина.

— Да, это правда, он скончался сегодня утром. В результате болезни это всё произошло. Для нас это очень тяжёлая потеря. Очень невосполнимая, действительно, — рассказывает Мгеладзе. — Мы не так давно праздновали сорокалетие его работы в Индии. Он всю жизнь свою посвятил этой стране.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова написала пост в Facebook, назвав смерть Александра Кадакина огромной потерей:

"У нас огромная потеря. Сегодня, 26 января 2017 года в Нью-Дели на 68 году жизни умер Посол России в Индии Александр Кадакин. Уникальный, выдающийся, легендарный — все про него".

Также СМИ сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с кончиной в Нью-Дели посла России.

"Глубоко опечален в связи с кончиной посла Александра Кадакина", — написал Моди на своей странице в Twitter.

По словам Моди, Кадакин был "замечательным дипломатом, большим другом Индии, прекрасно владеющим хинди".

Александр Михайлович Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишинёве.

Дипломат являлся академиком Российской академии естественных наук, владел английским, французским, румынским языками, хинди и урду.

В 19933–1997 году был послом РФ в Непале, с 1997 по 1999 год — директором Департамента лингвистического обеспечения МИД России, в 19993–2004 годах возглавлял российское диппредставительство в Индии, в 20053–2009 годах — посольство РФ в Швеции. В октябре 2009 года вновь был назначен послом России и Индии.

Время его работы на индийском направлении оказалось очень тяжелым, потому что после распада Советского Союза отношения между Москвой и Нью-Дели находились в кризисе. Кадакин, наряду с другими специалистами-индологами, активно работал над тем, что страны достигли такого уровня стратегического партнерства, на котором они находятся в настоящее время.

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