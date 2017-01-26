Эксперты: Билл Гейтс станет первым в мире триллионером

Эксперты международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam заявили, что основатель Microsoft Билл Гейтс может стать первым в мире триллионером уже в скором времени.

Согласно отчету компании, размер благосостояния богатейших людей мира в последнее десятилетие постоянно растёт. Если в 2009 году в мире было 793 миллиардера с общим капиталом в $2,4 триллиона, то к 2016 году 793 богатейших человека планеты располагали $5 триллионами.

В 2016 году Билл Гейтс возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes с капиталом в $84,4 миллиарда. По мнению специалистов, через 25 лет основатель Microsoft, которому к тому времени исполнится 86 лет, имеет все шансы стать первым в мире триллионером.

Напомним, ранее аналитики агентства Bloomferg также составили рейтинг богатейших людей мира. Первую строчку рейтинга занял основатель Microsoft Билл Гейтс (89 миллиардов долларов), второе — основатель и владелец Inditex Амансио Ортега (73 миллиарда долларов). На третьем месте списка — основатель книжного онлайн-магазина Amazon. com Джефф Безос, который вытеснил из тройки лидеров американского предпринимателя Уоррена Баффета.

Среди возможных причин таких перемен агентство приводит благотворительность Баффета. Американская инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc. миллиардера Баффета пожертвовала около 2,2 миллиарда долларов акций летом 2016 года в качестве ежегодного подарка фонду основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Bill and Melinda Gates Foundation (B&MGF).

Согласно Bloomberg Billionaires Index, по оценке на 21 июля состояние основателя Amazon. com составляло 65,05 миллиарда долларов, что на 32 миллиона больше состояния Баффета.

Как писала Pravda. Ru, 15 богатейших россиян владеют совокупным капиталом, который оценивается в 156,5 миллиарда долларов. Согласно данным Bloomberg, из россиян выше всех в рейтинге владелец холдинга "Интеррос" Владимир Потанин — он на 56 месте. Его капитал оценивается в 14,7 миллиарда долларов. На 63 месте совладелец "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон с 14,1 миллиардами. За ними следуют председатель совета директоров "Ренова" Виктор Вексельберг (31,1 млрд), бывший владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов.(12,2 млрд), совладелец консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман (12,1 млрд) и другие.

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