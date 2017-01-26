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Источник Правда.Ру

Кризис рынка труда: Четверть россиян сменила работу

Общество

Почти четверть трудоспособного населения России поменяла работу в 2016 году. Причем половина из них сделала это добровольно, а остальные были уволены.

Кризис рынка труда: Четверть россиян сменила работу
Фото: REX

Согласно результатам исследования рынка труда, проведенного компанией "Ромир", более двух третей из менявших работу смогли трудоустроиться в срок до полутора месяцев. Как пишут "Известия", ситуация на рынке труда по итогам минувшего года во многом осталась схожа с 2015 годом, когда она резко ухудшилась на фоне кризиса.

В исследовании приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие во всех федеральных округах и всех типах городов. Выяснилось, что только 59% респондентов продолжают работать на прежнем месте, 23% — сменили место работы. Причем 12% сказали, что сделали это добровольно, 7% респондентов ответили, что их вынужденный уход был оформлен как "увольнение", 4% россиян попали под официальное сокращение. 16% участников опроса не работали в течение последнего полугодия.

По мнению экспертов, состояние рынка остается стабильно непростым. Согласно данным социологов, среди тех, кто в последние полгода занимался поиском работы, 27% опрошенных смогли найти новое место за неделю. От двух недель до полутора месяцев поисками занимались 35% респондентов. 29% россиян всё еще находятся в поиске.

Отмечается, что в 2016 году выросла доля тех, кто работу не ищет вовсе. Этот показатель был выше только в 2014 году, когда россияне, потерявшие работу в самом начале кризиса, решили отдохнуть и выждать.

Ранее Pravda. Ru писала, что в кризис уровень финансовой грамотности россиян заметно вырос. В 2015 году каждый пятый гражданин считал уровень свой финграмотности "отличным" или "хорошим", сейчас — каждый четвертый. Доля россиян, которые уверены в "неудовлетворительном" уровне своей финграмотности или вовсе в ее отсутствии, за год упала с 34 до 25%.

Как сообщают "Известия", из проведенного в августе 2016 года аналитическим центром НАФИ опроса следует, что количество россиян, которые ведут учет доходов и расходов, увеличилось с 20 до 25%. При этом 9% из них контролируют каждую свою операцию, 16% делают это по мере возможности. Лишь 16% российских граждан не отслеживают свои расходы и не фиксируют суммы поступлений.

"На фоне снижения реальных доходов наши граждане стали тщательнее подходить к планированию своих трат и ведению семейного бюджета, — комментирует гендиректор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. — С одной стороны, это положительный факт. С другой — ситуация может носить временный характер, когда дефицит собственных ресурсов вынуждает граждан быть более внимательными к личному бюджету".

Согласно данным исследования Part-time job in Russia 2016, проведенного НП "Эксперты рынка труда" совместно с инвентаризационной компанией LTRevizor, 87% опрошенных россиян уверены, что с учетом сложившейся экономической ситуации подработка сегодня является действенным способом повышения дохода. По словам директора департамента маркетинга Бинбанка Михаила Семикова, граждане сейчас тщательнее планируют не только расходы, но и доходы, ищут дополнительные источники последних.

В ходе исследования выяснилось, что решаются на дополнительную работу в основном женщины: их 75% среди сотрудников на частичной и временной занятости. Наибольшую популярность формат подработок имеет у студентов (63%), женщин, находящихся в декретном отпуске (46%), ипотечников (38%) и лиц с потребительскими кредитами (33%). В поисках подработок больше всего проявляют активность люди в возрасте 21-25 и 30-40 лет.

Руководитель проекта НП "Эксперты рынка труда" Полина Лихачева отметила, что подработкой всё чаще стали заниматься высококвалифицированные специалисты.

"Исследование подтверждает тенденцию: в настоящее время подработка — это не только низкоквалифицированный труд, но и возможность дополнительного заработка для высококвалифицированных специалистов, — рассказала Полина Лихачева. — Об этом говорят ответы респондентов на вопрос о наиболее популярных вакансиях на подработку, среди которых программист, дизайнер, переводчик, счетчик-ревизор, бухгалтер и др. Также, по мнению опрошенных, к самым прибыльным вариантам подработки относятся: IT-freelance, репетиторство, дизайн, копирайтинг, сетевой маркетинг, дополнительные часы по основному виду деятельности, что говорит о том, что наибольший доход подработка может принести именно профессионалам".

Как сообщил исполнительный директор LTRevizor Роман Мазур, студенты составляют наибольший процент среди опрошенных, так как именно они традиционно настроены на подработку. Он объясняет это тем, что после выпуска из вуза наибольшие шансы трудоустроиться на хорошую работу имеют студенты с хотя бы небольшим опытом работы.

"Мы наблюдаем тренд роста подработок и среди молодых мам. Часто они подрабатывают по ночам счетчиками-ревизорами, ставят себе раннее время ухода со смены для того, чтобы успеть отвести ребенка в детский сад или школу. На ночь же они оставляют детей со своими отцами или бабушками, в зависимости от семейной ситуации", — сказал Роман Мазур.

"Кризис, безусловно, послужил катализатором, но мне кажется, что это и рыночная тенденция в целом: мы и в онлайн уходим, у нас очень серьезно повышается мобильность жизни. На отношении к фрилансу сказалось принятие закона о дистанционной работе, он сильно развязал руки и соискателям, и работодателям", — считает директор по связям с общественностью компании Sky Line Евгения Мартынович.

По данным Евгении Мартынович, охотнее нанимают фрилансеров крупные коммерческие структуры либо организации специфической направленности.

"Есть профессии, традиционно подразумевающие удаленную работу (дизайнер, переводчик), а есть и новые игроки на рынке Part-time job. На нашем рынке появились карьерный консультант, карьерный коуч, мотиватор. За последние два года они стали крайне востребованными. Из-за кризиса люди начали активнее себя искать, стремятся найти лучшее применение своим компетенциям и знаниям. Идет перетекание персонала из компании в компанию. Еще пару лет назад в России считалось, что если соискатель работал на одном месте 2-3 года, это плохо. Сейчас продвинутые работодатели в России уже пришли к выводу, что такая мобильность сотрудников удобна и для самой компании, потому что задачи и реалии меняются", — рассказала Евгения Мартынович.

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