Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели

Глава благотворительного фона "Справедливая помощь" Доктор Лиза (Елизавета Глинка) нередко перед поездками в горячие точки оставляла своим коллегам инструкции на случай, если с ней что-нибудь случится и она не вернется обратно.

Фото: Facebook/ Глинка Елизавета

Не стала исключением и ее поездка в Сирию. Перед последним своим полетом, который закончился крушением над Черным морем, доктор Лиза оставила строгие инструкции: она категорически запретила пускать журналистов к деткам. Об этом рассказала в беседе с Life помощница Елизаветы Глинки Наталья.

"Там 10-12 деток, доктор Лиза их видела чуть ли не каждый день, привозила им еду, даже готовила им. Они как семья были, это как мать потерять. Она сказала: "Только, пожалуйста, никакой вакханалии в доме милосердия, запереть на амбарный замок и никого не пускать", - сказала она.

Отметим, в настоящее время у входа в офис благотворительного фонда доктора Лизы возник стихийный мемориал. Люди несут к нему цветы и свечи. На месте собираются друзья, коллеги Елизаветы Глинки и просто неравнодушные люди, которые хотят отдать дань памяти.

"В ее сердце хватало место для каждого, кому нужна была помощь. Она кормила бомжей, с которыми никто не хочет иметь дело, потому что они грязные, больные, потому что от них плохо пахнет. Она спасала детей в тех местах, где воюют - в Донбассе, Сирии", - рассказала "Первому каналу" председатель Московской Хельсинской группы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева.

В 2015 Елизавета Глинка впервые оказалась в Сирии с гуманитарными миссиями. Эти перелеты стали регулярными: занималась доставкой и распределением лекарств, оказанием медицинской помощи гражданскому населению Арабской Республики. Она сама ехала туда, где стреляют и рвутся мины. Лично сопровождала детей.

После крушения самолёта Ту-154, упавшего в Чёрное море, жители Москвы с цветами направились к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Почтить память погибших пришли представители городских властей и духовенства.

У телецентра Останкино также открыт народный мемориал в память о журналистах, находившихся на борту самолёта.

Напомним, самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, потерпел крушение в акватории Черного моря. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Среди погибших - три сотрудника Первого канала, три сотрудника НТВ и три сотрудника телеканала "Звезда". Также на борту находилась глава Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза). Большую часть пассажиров составляли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.