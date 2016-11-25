Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Университет ОП РФ подготовит лидеров общественного мнения

Общество

Третий курс Университета Общественной палаты РФ — "Становление лидеров общественного мнения" — начал работу 25 ноября.

355882.jpeg
Фото: oprf. ru

Его программа построена на основе ключевых характеристик современного лидера общественного мнения: авторитет в определенной сфере деятельности, публичность и харизма, активная жизненная позиция, широкая сеть контактов.

"Третий курс Университета Общественной палаты РФ — заключительное крупное мероприятие 2016 года, которое мы проводим для гражданских активистов и представителей НКО. За этот год в рамках окружных форумов "Сообщество" обучение в нашем университете прошли более 2,5 тысяч активистов. Сегодня и в течение последующих двух дней 170 человек — лидеров "третьего сектора", как мы их называем, будут черпать знания, обмениваться мнениями. Мы сформировали очень интересную программу по их же запросу. "Становление лидеров общественного мнения" — так называется наш курс", — сказал секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

Он подчеркнул важность применения на практике полученных знаний слушателями курса. Но при этом они должны понимать, что они непременно должны нести ответственность за свою деятельность, находить общий язык с местной региональной властью, подчеркнул секретарь Общественной палаты РФ.

"Поскольку запрос на новые знания и компетенции, на обмен мнениями и лучшими практиками велик, надеюсь, что в 2017 году и для нового состава Общественной палаты РФ этот университет станет одним из главных направлений в работе. Думаю, что до конца года мы успеем собраться с экспертами и обдумать, каким будет Университет ОП РФ в следующем году", — подчеркнул Александр Бречалов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о прошедшем в июле этого года втором курсе Университета ОП РФ. Его темой было "Эффективное управление для руководителей НКО". За два дня тренингов сто гражданских активистов со всей страны получили знания, необходимые для повышения эффективности НКО и внесли свои предложения в концепцию развития "третьего сектора".

Университет Общественной палаты представляет собой серию семинаров направленных на формирование общности успешных и самодостаточных лидеров гражданских инициатив. Мероприятия включают в себя образовательные модули на восьми окружных форумах "Сообщество", образовательный модуль в рамках молодежного форума "Территория смыслов", онлайн-семинары, видеолекции, а также три образовательных семинара в Москве. Первый из них прошел в конце мая этого года.

Темы Александр Бречалов Общественная палата
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Желатин на страже красоты
Красота
Желатин на страже красоты
Полезные свойства авокадо
Красота
Полезные свойства авокадо
Комментарии
Актуальная аналитика
Гипотезы
Мужчинам далеко до Windows?
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Законодательство
Электронные платежи: Важно, но непопулярно
Читательский топ
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Три причины не отдавать Японии Курилы
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Выборщики бегут с корабля Трампа. У Клинтон есть шанс?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL

В Варшаве боятся, что газопровод "Ямал — Европа" потеряет свое значение. А это значит, что резко сократятся доходы от транзита.

Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Три причины не отдавать Японии Курилы
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы
Происшествия
СМИ пишут об убийстве дочери Ислама Каримова Гульнары
Дальний Восток
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Дальний Восток
Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах

Информация о российских ракетных комплексах на острове Кунашир и Итуруп вызвала озабоченность у японских политиков.

Япония угрожает: Будет ответ на российские ракеты на Курилах
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Здоровье
Врачей защитят от "экстремизма" пациентов
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы
Общество
Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
Министерство обороны
Три причины не отдавать Японии Курилы

В начале XXI века по всему миру идут территориальные споры не только из-за больших обитаемых островов, но и из-за безлюдных скал и искусственных островов, создаваемых над мелями в океане. Дело в том, что согласно действующему международному праву владелец скалы обеспечивает свой контроль над 200-мильной экономической зоной вокруг нее. И получает 12-мильную зону территориальных вод.

Три причины не отдавать Японии Курилы
В Москве объявлен карантин по бешенству
Здоровье
В Москве объявлен карантин по бешенству
Министерство обороны
Возвращение "поезда-призрака": Кому "Баргузин" добавит проблем
Общество
Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
Юрий Носовский Мужчинам далеко до Windows? Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Что мы увидели и чего не увидели в Палестине Дмитрий Нерсесов Любовь Степушова (Люлько) Франсуа Фийон — еще один "агент Путина" Любовь Степушова (Люлько)
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В Британии покончил с собой эксперт по делу Литвиненко
алек камалиев Над кем пошутил Путин, сказав, что граница России нигде не заканчивается?
Valentina Gudkina Генсек НАТО: России нужно расслабиться, мы все равно войдем!
Tot Samyi Три причины не отдавать Японии Курилы
вячеслав судаков Польша вознамерилась перекрыть доступ России к OPAL
Виктор Гольдмахер Владимир Соловьев: "Черный" список российских СМИ — абсолютная глупость
Петр Порошенко Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Виктор Рябинов Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Петр Порошенко "Правда.Ру" занесена в список "черной российской пропаганды"
счастливчик здоровый Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?