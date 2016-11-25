Университет ОП РФ подготовит лидеров общественного мнения

Третий курс Университета Общественной палаты РФ — "Становление лидеров общественного мнения" — начал работу 25 ноября.

Фото: oprf. ru

Его программа построена на основе ключевых характеристик современного лидера общественного мнения: авторитет в определенной сфере деятельности, публичность и харизма, активная жизненная позиция, широкая сеть контактов.

"Третий курс Университета Общественной палаты РФ — заключительное крупное мероприятие 2016 года, которое мы проводим для гражданских активистов и представителей НКО. За этот год в рамках окружных форумов "Сообщество" обучение в нашем университете прошли более 2,5 тысяч активистов. Сегодня и в течение последующих двух дней 170 человек — лидеров "третьего сектора", как мы их называем, будут черпать знания, обмениваться мнениями. Мы сформировали очень интересную программу по их же запросу. "Становление лидеров общественного мнения" — так называется наш курс", — сказал секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов.

Он подчеркнул важность применения на практике полученных знаний слушателями курса. Но при этом они должны понимать, что они непременно должны нести ответственность за свою деятельность, находить общий язык с местной региональной властью, подчеркнул секретарь Общественной палаты РФ.

"Поскольку запрос на новые знания и компетенции, на обмен мнениями и лучшими практиками велик, надеюсь, что в 2017 году и для нового состава Общественной палаты РФ этот университет станет одним из главных направлений в работе. Думаю, что до конца года мы успеем собраться с экспертами и обдумать, каким будет Университет ОП РФ в следующем году", — подчеркнул Александр Бречалов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о прошедшем в июле этого года втором курсе Университета ОП РФ. Его темой было "Эффективное управление для руководителей НКО". За два дня тренингов сто гражданских активистов со всей страны получили знания, необходимые для повышения эффективности НКО и внесли свои предложения в концепцию развития "третьего сектора".

Университет Общественной палаты представляет собой серию семинаров направленных на формирование общности успешных и самодостаточных лидеров гражданских инициатив. Мероприятия включают в себя образовательные модули на восьми окружных форумах "Сообщество", образовательный модуль в рамках молодежного форума "Территория смыслов", онлайн-семинары, видеолекции, а также три образовательных семинара в Москве. Первый из них прошел в конце мая этого года.