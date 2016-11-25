Телеканал CNN полчаса показывал зрителям порно. Жители Бостона, штат Массачусетс, включили CNN в десять вечера по местному времени, ожидали увидеть в эфире эпизод популярного шоу о путешествиях и еде. Вместо него 30 минут показывали "жёсткое" порно, сообщает издание Life. ru со ссылкой на IBT.
Причиной инцидента стала ошибка провайдера ТВ RCN. Представители CNN отказались комментировать произошедшее.
Похожий случай произошел несколько лет назад на одном из государственных каналов греческого телевидения. В новостях вместо информационного сюжета в эфир вышел ролик с видео для взрослых.
Ведущий выпуска новостей не подозревал, что именно демонстрируется на экране за его спиной, и с серьезным видом зачитывал текст о сокращении финансирования.
О ЧП в эфире телевизионщикам сообщили внимательные зрители, а само видео стало чуть ли не хитом Интернета. Оказалось, что порноролик попал в эфир случайно. "Клубничку" в этот момент показывали на другом канале, принадлежащем той же сети.
Кстати, этот инцидент принес греческому каналу небывалую популярность. у Общественного телевидения Греции никогда не было таких рейтингов. Скандальная оплошность редакторов привлекла к экрану больше зрителей, чем трансляция "Евровидения-2013".
Журналисты тогда уличили греческих коллег в намеренном накручивании рейтинга таким способом. "Судя по всему, руководство канала придумало, как сделать эфир одновременно и информационным, и развлекательным. Отличный способ привлечь максимальное количество зрителей", — иронизировали в СМИ.
Такие конфузы случались и в других странах. Порноролик однажды показали в эфире белорусского музыкального телеканала "БелМузТ". Но тогда это было сделано намеренно. Пикантное видео своей подружки выпустил в эфир видеоинженер, у которого милиция выявила психические отклонения.
Кроме того, горячими новостями пару лет назад удивил один из телеканалов Швеции. Порно-видео появилось в эфире во время обсуждения в студии сирийского кризиса.
В нашем обществе бытует нетерпимое отношение к эротике и порнографии. Считается что они подрывают моральные устои и разрушительным образом действуют на психику зрителей, особенно подростков. Однако, как ранее писала Правда. Ру, ученые все-таки не нашли доказательств ее вредного воздействия на сексуальную жизнь. И даже аморальность любителей горячих фильмов не подтвердилась. Читайте подробнее в материале: Ученые в шоке: аморальность не вредна
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