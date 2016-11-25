Телеканал CNN полчаса показывал зрителям Бостона "клубничку"

Телеканал CNN полчаса показывал зрителям порно. Жители Бостона, штат Массачусетс, включили CNN в десять вечера по местному времени, ожидали увидеть в эфире эпизод популярного шоу о путешествиях и еде. Вместо него 30 минут показывали "жёсткое" порно, сообщает издание Life. ru со ссылкой на IBT.

Фото: REX

Причиной инцидента стала ошибка провайдера ТВ RCN. Представители CNN отказались комментировать произошедшее.

Похожий случай произошел несколько лет назад на одном из государственных каналов греческого телевидения. В новостях вместо информационного сюжета в эфир вышел ролик с видео для взрослых.

Ведущий выпуска новостей не подозревал, что именно демонстрируется на экране за его спиной, и с серьезным видом зачитывал текст о сокращении финансирования.

О ЧП в эфире телевизионщикам сообщили внимательные зрители, а само видео стало чуть ли не хитом Интернета. Оказалось, что порноролик попал в эфир случайно. "Клубничку" в этот момент показывали на другом канале, принадлежащем той же сети.

Кстати, этот инцидент принес греческому каналу небывалую популярность. у Общественного телевидения Греции никогда не было таких рейтингов. Скандальная оплошность редакторов привлекла к экрану больше зрителей, чем трансляция "Евровидения-2013".

Журналисты тогда уличили греческих коллег в намеренном накручивании рейтинга таким способом. "Судя по всему, руководство канала придумало, как сделать эфир одновременно и информационным, и развлекательным. Отличный способ привлечь максимальное количество зрителей", — иронизировали в СМИ.

Такие конфузы случались и в других странах. Порноролик однажды показали в эфире белорусского музыкального телеканала "БелМузТ". Но тогда это было сделано намеренно. Пикантное видео своей подружки выпустил в эфир видеоинженер, у которого милиция выявила психические отклонения.

Кроме того, горячими новостями пару лет назад удивил один из телеканалов Швеции. Порно-видео появилось в эфире во время обсуждения в студии сирийского кризиса.

В нашем обществе бытует нетерпимое отношение к эротике и порнографии. Считается что они подрывают моральные устои и разрушительным образом действуют на психику зрителей, особенно подростков. Однако, как ранее писала Правда. Ру, ученые все-таки не нашли доказательств ее вредного воздействия на сексуальную жизнь. И даже аморальность любителей горячих фильмов не подтвердилась. Читайте подробнее в материале: Ученые в шоке: аморальность не вредна

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